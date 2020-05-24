Общение без особых церемоний — гороскоп на 24 мая

2-3 лунные сутки. Сегодня уточненное соединение Луны и Меркурия в Близнецах приглашает к общению без особых церемоний, способствует красноречию и ораторской находчивости.

Возможна тенденция приукрашивать неприятные моменты или закрывать на них глаза. За разговорами будет сглажен или замят конфликт. Вероятные негативные проявления: болтливость, лишнее любопытство, непостоянство мнений, поверхностность суждений. Личные встречи, отправку писем, целевые поездки и поиск важной информации не стоит откладывать на вечер: в конце дня может ослабеть интерес к теме или исчезнуть из поля видимости подходящий собеседник.

Овен ‌‌

Сегодня сохранится внимание Овнов к информационным потокам, останется высокой потребность в общении. Целевые контакты и поездки, поиск важных данных лучше перенести на первую половину дня. Чем ближе вечер, тем чаще будет рассеиваться ваше и чужое внимание, начнет снижаться прежний градус любопытства к теме. Ваши попутчики и собеседники могут утратить интерес к общению или совместному мероприятию.

Телец

Сегодня в близком окружении Тельцов мало что изменится. Звезды советуют не ослаблять контроль за важными делами и платежными операциями, так как сохранится риск путаницы, искажений и недоразумений. Часть вопросов будет «подвешена». Не стоит ждать от себя бурной продуктивности, а от других полной честности. Хорошим результатом следует считать отсутствие крупных потерь, мелкие неудачи не в счет.

Близнецы

Для Близнецов день начнется с приятной романтической или ностальгической ноты. Главной потребностью дня будет общение. Многие Близнецы не станут слушать честных советов со стороны и предпочтут свое, чуть приукрашенное видение темы. Звезды советуют не откладывать до вечера важные разговоры и интенсивные предметные раздумья. Остаток дня можно провести в согласии со своими привычками и настроением.

Рак ‌‌

Для Раков эти сутки могут так и остаться днем «вопросов без ответов». Звезды советуют не тратить силы на попытки выяснить истину, так как сейчас эта задача невыполнима. Все, что вы можете сделать в данный момент — довериться интуиции, либо набраться терпения и положиться на время. Любую информацию следует воспринимать с осторожностью, включая заманчивые предложения, комплименты и приятные намеки.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов сохранится тяга к общению с единомышленниками (или с одним, но значимым другом). Не исключено, что она будет взаимной, друзья продолжат нуждаться в вашем присутствии или мнении. Наиболее важные и деликатные темы звезды советуют обсудить еще до наступления вечера. Остаток дня лучше посвятить необременительным беседам на свободные темы, в которых не требуется особая щепетильность.

Дева ‌‌

Девам вплоть до ночи нужен контроль за ходом общения: переписки, дискуссии. Инициативу в разговоре придется перехватывать тонко, так как ситуация не приветствует прямого давления. Верх возьмет тот, у кого лучше «подвешен язык», есть склонность к интриге или маневру. Лучше уклониться от словесной пикировки, если вы любите простоту и ясность, не являетесь блестящим оратором и опытным манипулятором.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам повременить с инициативой утром: это время хоть и приятных, но все же иллюзий. Все планы (особенно, связанные с общением или учебой) стоит перенести на дневные часы: к этому времени туман рассеется, а интеллектуальные способности будут на пике. Возможны приятные новости издалека. На вечер не стоит планировать новые задачи, лучше плавно завершить начатое мероприятие.

Скорпион

Сегодня обстоятельства позволяют Скорпионам говорить на самые разные темы, включая тайные и интимные. Однако не всем представителям знака такая свобода слова придется по вкусу. Возможно, вас не устроит легкомысленный взгляд на некоторые деликатные нюансы, которые вы предпочли бы оставить в «приватной зоне». Не стоит обсуждать вопросы, которые вы считаете для себя серьезными, со случайными людьми.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отдать инициативу собеседнику, оставаясь в роли внимательного слушателя. Во многих случаях, сценарий реализуется сам собой: даже если вы попытаетесь перехватить инициативу, за вашим визави останется последнее слово. Не стоит планировать на этот день равноправный диалог, в котором вы подробно излагаете свою позицию. Вас либо не услышат, либо поймут поверхностно.

Козерог

Сегодня для Козерогов может стать важным мнение помощника или человека, который оказал им услугу. Возможно, это будет слово коллеги, врача, секретаря, представителя какого-либо учреждения. При этом звезды намекают, что вы не обязаны принимать в расчет слова случайных людей и поддерживать с ними беседу. Важен контакт с членами своей референтной группы, друзьями по общему хобби или общей проблеме.

Водолей

Сегодня Водолеям будет легко общаться с людьми, особенно, разделяющими их увлечения. Также, это удачный момент для разговора с ребенком, партнером по делу или игре, романтической личной переписки. Еще один бонус дня — возможность гармонично вжиться в роль, которая вам нравится. Не стоит откладывать на вечер самые важные акции: личную встречу, отправку письма, обсуждение ценной творческой идеи.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы не самые адекватные ораторы, мыслители и собеседники. Вы можете неверно воспринять чужое заявление или совет. Вам будет не всегда легко найти общий язык с домочадцами, родителями, партнером. Попасть впросак вы можете и в целевых переговорах, и в случайной дискуссии. Звезды советуют не спешить с выводами и развернутыми ответами на заданные вам вопросы, воздержаться от отправки письма.

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