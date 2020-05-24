Без резких движений — любовный гороскоп на 25 мая

Почему сегодня не стоит принимать быстрые решения и объявлять партнеру свои мысли и чувства?

Овен ‌‌

Отношения с любимым человеком, которые носили приятный характер, вдруг станут в тягость. У одиноких Овнов будет рациональный взгляд на любовь и романтику. Не исключено, что вы предпочтете связь с человеком стоящим выше вас по социальной лестнице, который поможет в продвижении карьеры.

Телец

Звезды не исключают возможности, что сегодня Тельцы будут поставлены в жесткие условия: подчиниться воле второй половинки либо прекратить отношения. Основное кредо свободных Тельцов – общение с противоположным полом должно приносить удовольствие и радовать.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы обретут прочную уверенность в своем выборе. У вас появится повод гордиться достижениями своей второй половинкой. Свободным Близнецам сегодня могут быть интересны сразу несколько потенциальных партнеров. Не исключено, что вас привлечет многообразие вариантов устройства личной жизни.

Рак ‌‌

Любовная связь некоторых Раков в этот день претерпит кардинальные изменения. Тем не менее, чтобы не происходило между вами и вашей второй половинкой, обернется к лучшему. Одиноким Ракам звезды также сулят приятные перемены. Сегодня вы можете встретить человека, который полностью займет все ваши мысли и чувства.

Лев ‌‌

Если вы с любимым человеком немного устали друг от друга, то сегодняшний день прекрасное время для реанимации нежных чувств. Одиноким Львам день небесные влияния подарят несколько интересных вариантов. Круг ваших поклонников, скорее всего, значительно расширится.

Дева ‌‌

В союзе многих Дев все прошлые недомолвки и обиды будут забыты, а в отношения вернется взаимопонимание и терпимость к недостаткам друг друга. Одиноким Девам звезды советуют присмотреться к противоположному полу в своем ближайшем окружении.

Весы ‌‌

Некоторые Весы в этот день могут усомниться как в своих чувствах, так и в прочности чувств второй половинки. Одиноким Весам звезды советуют обратить внимание на недавнее виртуальное знакомство. Вполне вероятно, что общение с этим человеком неожиданно перерастет в романтический интерес.

Скорпион

Возможно, ваша вторая половинка будет нуждаться в вашем повышенном внимании. Если любимый человек допустит досадную оплошность, последствия придется исправлять вам. Самое сложное сегодня для одиноких Скорпионов – это решиться на новые знакомства с представителями противоположного пола.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют сегодня торопиться с решениями, так как на ситуацию с любимым человеком могут повлиять и собственные сомнения, и происки соперников. Одиноким Стрельцам не стоит тратить свое время и силы на потенциальных партнеров, не отвечающих взаимностью на ваш интерес.

Козерог

Если некоторые Козероги придут к выводу, что между ними и второй половинкой осталось мало общего, не спешите объявлять об этом второй половинке. Возможно, ваши отношения нуждаются в паузе. Свободные Козероги весело проведут время в компании противоположного пола.

Водолей

Сегодня может закончиться период неприятных размолвок и непонимания с любимым человеком, но при условии, что вы сами будете активно этому способствовать. Одинокие Водолеи, некий представитель противоположного пола всерьез заинтересован вами и мечтает познакомиться поближе.

Рыбы ‌‌

Некоторые Рыбы столкнутся с неопределенностью и изменчивостью перспектив в отношениях с любимым человеком. Возможно, вам придется серьезно пересмотреть некоторые нюансы отношений. Одиноким Рыбам общение с противоположным полом имеет смысл организовать максимально активно.