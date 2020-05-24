Важен эмоциональный настрой — гороскоп на 25 мая

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке помогает находить верную тактику за счет обостренной интуиции и эмпатии.

Важен эмоциональный настрой на то или иное действие. Многие работы пойдут живее на фоне переживаний, воспоминаний. Приветствуются медитативные занятия под музыку. Помощь будет проще найти у близких и сочувствующих: родни, земляков. Возрастет интерес к семейным делам, тайнам, интригам. День подходит для экспериментов в доме, решения неординарных технических задач, связанных с бытом и защитой. Хорошо помогать родителям и близким друзьям, заниматься частными услугами, сервисом на дому, охраной владений.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше отдать приоритет тайным действиям или внутренним работам. Можно многое сделать для семьи, заняться уборкой дома, защитой владений, помочь родителям, уладить корпоративный или производственный «закулисный» вопрос. Возможна склонность помогать другим, жертвуя своими интересами. Продуктивный день, если вы работаете на дому или в закрытой организации, оказываете приватные услуги.

Телец

Сегодня звезды создают Тельцам все условия для интенсивной повседневной работы. Появится энергия для разъездов, активного взаимодействия с близкими родственниками. Также, день разбудит вашу изобретательность. Не слишком напрягаясь, вы найдете оригинальное решение для инженерно-технической задачи. При проблемах с транспортом и техподдержкой, можно рассчитывать на помощь друзей, родни, попутчиков.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше сделать акцент на семейных, финансовых, деловых, бытовых или хозяйственных темах. Романтику, в большинстве ее проявлений, придется оставить «за кадром». Обстоятельства этого дня подсказывают необычные, но вполне реализуемые мелкие решения, причем позволяют сразу же воплотить нетривиальную идею в жизнь. Можно удачно купить инструменты для дома или мелкую бытовую технику.

Рак ‌‌

Ракам день дарит энергию и душевный подъем. «Мотором» могут стать и позитивные, и негативные эмоции: все зависит от настроения и обстановки. Неплохим побудительным мотивом может стать соперничество, желание кому-то что-то доказать, расширить сферу своего влияния, отстоять свои права, убеждения или территорию. Не стоит действовать в одиночку, когда есть возможность привлечь к своим делам друзей.

Лев ‌‌

Для Львов сегодня многое решают их тайные потребности, которые не всегда будут очевидны окружающим. Это не лучший момент для внешней инициативы, но вы можете подсуетиться и уладить несколько внутренних дел. Если у вас все в порядке, вы можете помочь друзьям, родственникам, соотечественникам или доверенным помощникам. Если же вам нужна поддержка, уже они помогут вам неординарно решить вашу задачу.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не увлекаться разговорами и при первой же возможности переходить от слов к действию. В эти сутки вам несложно найти соратников и помощников. Подходящий момент для участия в коллективном проекте, работы на благо своей семьи или группы. В ходе совместных дружных усилий найдется конструктивный канал для выплеска агрессии, личная конкуренция пойдет на пользу общему делу.

Весы ‌‌

Весов день вынуждает переключиться с приятных им тем на рабочие хлопоты или насущные семейные дела. В обоих случаях, вам не помешает иметь помощников, сочувствующих вашим проблемам. Не стоит отказываться от их технической, финансовой, медицинской и иной помощи: при наличии таких ассистентов, любая работа пойдет в разы живее. При этом нагрузки будут распределяться эффективнее и вы меньше устанете.

Скорпион

Сегодня звезды обостряют интуицию Скорпионов и обеспечивают им нужное стечение обстоятельств. Поле для продуктивной работы откроется в любом месте, в том числе, вдали от дома и привычных условий. Вы можете смело отправляться в путь, отстаивать свои убеждения, предъявлять юридические или моральные права. Если вы сомневаетесь в уместности своих действий, вас ободрит неожиданная дружеская поддержка.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не бояться заниматься экспериментами и сложными делами, но не рекомендуют рисковать понапрасну. Не помешает подстраховаться через старых друзей, земляков, родственников, заручившись их поддержкой и благословением: меры предосторожности обезопасят вас, ваши ресурсы или близких. Можно испытать в деле недавнюю новинку, например, защитное или сберегающее устройство.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит проявить больше эмпатии к другим и чуткости к собственному душевному состоянию, а также быть внимательнее к общей психологической атмосфере. Любое действие будет безопаснее и успешнее, если вы верно чувствуете ситуацию — например, понимаете, когда следует отдать инициативу. Не лучший момент для самопринуждения, но лучше не терять время, если вдруг появился нужный настрой.

Водолей

Водолеям сегодня стоит направить душевные силы на помощь близким или на другие благие цели. Например, на поддержку более слабых существ. Хорошо заниматься хозяйством, уходом за больными. День подходит для интенсивных медицинских процедур. Рутинные занятия станут увлекательнее, если вы умеете медитативно включаться в них (например, под музыку) или смотрите на них, как на свое собственное дело.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день помогает обрести свой стиль действий или скопировать чужой, взять реванш за молчание, поражение или конфуз. Если вы не смогли убедить кого-то словами, сегодня можно убедительно продемонстрировать свою мысль на деле. Появится настрой для деловых рисков, занятий спортом, продвижения творческих идей, инициативы в любви. При желании, будет несложно найти единомышленников и помощников.