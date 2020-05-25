Луна в Раке разворошит былые страсти — гороскоп на 26 мая

4-5 лунные сутки. День стимулирует память и воображение. Взыграет «голос крови».

Луна в Раке поможет задействовать неиспользованные резервы прошлого, но и разворошит былые страсти. Проблемы создаст экспансивность, максимализм, чрезмерность запросов и амбиций, избыточный патриотизм, фанатизм, высокомерие по отношению к чужим и несогласным. К счастью, эти сутки также склоняют к милосердию и доброте, помогают закрыть на многое глаза, дают шанс на заботу, сочувствие, благородство, гостеприимство, компенсацию потерь. Хорошо заниматься наследством, восстановлением и расширением жилья, земельных и других владений.

Овен ‌‌

День непрост для Овнов, оказавшихся «меж двух огней». Вы почувствуете накал страстей более явственно, если водораздел пролег через ваш дом или близкую по духу группу, где обострилась семейная, территориальная, политическая или национальная вражда. Попытка найти баланс, угодив «и нашим, и вашим», может отнять у вас много душевных ресурсов. Будет сложной задачей проявление милости, гостеприимства.

Телец

Сегодня Тельцам важно найти свою нишу в предложенных обстоятельствах, занять правильную сторону, избежать двойственности. В случае сомнений, звезды советуют вам ориентироваться на свои убеждения. Ваше место там, куда вас склоняет память или привычка, а также многолетняя система взглядов и полученное образование. При территориальных и национальных конфликтах, лучше встать на сторону близких людей.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит упускать из виду материальный аспект ситуации. Это день больших ставок. Правильно угадав расклад событий и расстановку сил, можно трансформировать бюджет, совершить выгодную сделку, сбыть с рук старые запасы, воспользоваться чужим ресурсом. Но и цена вопроса велика. Придется заплатить высокий налог или поделиться с теми, кто предоставил вам дополнительные возможности.

Рак ‌‌

Сегодня Раки действуют под влиянием своих потребностей и убеждений, что дает им удвоенную энергию. Если вы оказались на переднем крае событий, то растут и ваши возможности, и риски. Вам стоит оценить свои силы и права. Влиятельного противника лучше иметь в друзьях, чем в списке врагов. В отношениях уместно доказать партнеру свою духовную верность. Опасны интриги и попытки работать на два фронта.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам держать при себе свои убеждения, а также не слишком афишировать свои семейные тайны, не обнародовать нюансы, связанные с личным прошлым, с бизнесом, происхождением, образованием, недвижимостью, здоровьем, местом жительства. В противном случае, возрастет вероятность быть втянутым в чужие «разборки» или усилить свою зависимость от неблагоприятных внешних факторов.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит бояться страстей, кипящих в коллективе. Они не только не повредят работе, но и станут дополнительным топливом для энтузиазма. Это особенно вероятно, если вы работаете ради семьи, детей или выживания совместного проекта. Не страшен и откат в прошлое. Все, что сейчас кажется вам напрасной уступкой старым традициям, в будущем сработает на вас или на интересы вашей команды.

Весы ‌‌

Весам день готовит эмоциональные и моральные нагрузки. Это особенно вероятно, если вы наделены особыми полномочиями - например, являетесь хозяином дома или владельцем бизнеса. Будет нелегкой близкая вам миротворческая миссия. Легко подпортить репутацию, дать повод для смеха и нечестных игр конкурентам, утратить доверие партнеров. Важно верить в то, что вы делаете, и выбирать таких же помощников.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно «ищут бури», зная, что она им на руку. Чем сильнее противоречия и мощнее вспышки эмоций, тем очевиднее ваши права и яснее преимущества. Возрастают ваши шансы получить свое, выиграть суд, получить моральную компенсацию. В поисках истины вас могут поддержать влиятельные единомышленники, в том числе, иностранцы. Сыграет роль вера в вас других людей: детей, поклонников.

Стрелец

Сегодня события развиваются для Стрельцов по сценарию «пан или пропал». В том числе, это касается семейных и наследственных дел, финансовых и налоговых вопросов, дома, инвестиций, долгов, защит. В роковой ситуации многое зависит от суммы ваших прошлых деяний (особенно, за последний год). Наметилась негативная либо позитивная отдача. Может прийти и расплата за авантюры, и награда за разумные дела.

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо учесть не только свои интересы, но и ожидания, привычки и настроения других людей. Несмотря на свой статус и амбиции, вам не стоит считать для себя зазорным пойти на уступки. Желательно сгладить непринципиальные противоречия, убрать почву для интриг и двойственности. В семье и другом близком кругу можно приоткрыть душу, продемонстрировать заботу, доверие, сочувствие.

Водолей

Сегодня Водолеи рискуют стать жертвой своей увлеченности. Может возрасти и фактический объем работ, не исключен аврал или небольшой кризис в текущих делах. Корни событий будут крыться в прошлом, а сами события могут сопровождаться мощной эмоциональной реакцией. Возможно, вы отдадите больше, чем получите, или другие будут ждать от вас больше, чем вы можете дать. Нужна мера в лечебных процедурах.

Рыбы ‌‌

В эти сутки Рыб ждет творческий, деловой или чувственный взлет. Вам станет вновь доступен не до конца раскрытый потенциал, ваш личный или коллективный. Появится смелость довести до финала сложное дело. Резервные возможности и «второе дыхание» найдутся в любой сфере, где вы стремитесь применить свои таланты. Важно не говорить, а действовать. Можно довериться своему чутью, знаку, примете или сну.