Опасайтесь аллергии и отравления – видеогороскоп здоровья на 25-31 мая

Неделя начинается не с тяжелого понедельника, а с любимого астропрогноза на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

В такой непростой период мы задумались не только о будущем в любви и финансах, но и о вашем здоровье. На этот раз очаровательная таролог Елена раскинет карты на 25-31 мая, акцентирую внимание на самочувствии каждого знака зодиака.

Как позаботиться о себе во время ретроградной Венеры в Близнецах и почему стоит защищать психологическое здоровье, когда Меркурий войдет в знак Рака – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в видеогороскопе.

Скорее смотрите новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», ставьте сердечки и признавайтесь нам в любви в комментариях. А мы, в свою очередь, дальше будем заглядывать в будущее, чтобы подготовить вас к твистам судьбы.