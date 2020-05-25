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Опасайтесь аллергии и отравления – видеогороскоп здоровья на 25-31 мая

Рамблер3 часа назад

Неделя начинается не с тяжелого понедельника, а с любимого астропрогноза на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

В такой непростой период мы задумались не только о будущем в любви и финансах, но и о вашем здоровье. На этот раз очаровательная таролог Елена раскинет карты на 25-31 мая, акцентирую внимание на самочувствии каждого знака зодиака.

Как позаботиться о себе во время ретроградной Венеры в Близнецах и почему стоит защищать психологическое здоровье, когда Меркурий войдет в знак Рака – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в видеогороскопе.

Скорее смотрите новый астропрогноз на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», ставьте сердечки и признавайтесь нам в любви в комментариях. А мы, в свою очередь, дальше будем заглядывать в будущее, чтобы подготовить вас к твистам судьбы.

Гороскопы

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