Кто-то практически однолюб и всю жизнь хранит в сердце образ единственного человека, а кому-то просто необходима смена объектов если и не любовного взаимодействия, то, по крайней мере, амурного интереса.

Есть и те, кто каждый раз уверен, что вот уж эта любовь и есть настоящая, что она навсегда, и забывает о ней через полгода. И сегодня мы расскажем, сколько раз в жизни влюбляются знаки зодиака.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны влюбляются, сколько повезет, вернее, сколько не повезет. Если их в первой же их любви все устраивает, если им отвечают взаимностью и отношения постоянно развиваются, то у них нет необходимости искать кого-то еще; до тех пор, пока их вторая половинка достойна активных чувств, пока она удивляет, не дает соскучиться и вызывает интенсивное сексуальное желание, они хранят ей верность. Если же отношения заходят в тупик и больше ничего Овнам не дают, они сознательно начинают искать следующий объект амурной привязанности и страсти.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы по-настоящему влюбляются один раз, однако до встречи этого единственного человека могут пройти десятилетия поиска, даже длительных отношений, в которых появляются дети, строится и рушится совместный быт. Представители этого знака часто думают, что вообще не способны на оглушительные чувства, и создают союзы с теми, кто подходит по финансовым или по каким-то другим соображениям. А потому, полюбив искренне и глубоко, они очень удивляются и порой не знают, что с этим делать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы влюбляются многократно, для них это чувство — подтверждение того, что они живут и дышат полной грудью, причем они могут очароваться кем-то, будучи в отношениях и даже в браке, пойти на поводу у своей симпатии, а потом как ни в чем не бывало вернуться к прежнему партнеру, если, конечно, там их все устраивает. С представителями этого знака влюбленности случаются регулярно, они часть жизненной программы, отражение их стремления к разнообразию, возможность не закисать в привычном болоте.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки по сути не являются однолюбами, они могут влюбляться и два, и три раза за жизнь, причем иногда чувство оказывается непрошенным, так как приходит уже тогда, когда представитель этого знака состоит в браке. Другой разговор, что чаще всего они предпочитают хранить верность уже имеющемуся партнеру, переживая новую любовь глубоко в себе, ну или, если чувство взаимно и сил бороться с соблазном нет, тщательно выстраивают вторую жизнь, которая отлично законспирирована и никак не пересекается с официальной.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы и рады бы полюбить один раз и на всю жизнь — хлопот меньше, однако на деле все выглядит с точностью до наоборот. В юности они влюбляются постоянно и каждый раз думают: это-то чувство и есть дар свыше. А потом происходит вот что: если в течение некоторого времени представителю этого знака не отвечают взаимностью, «великая любовь» быстро затухает; если отвечают — длится до тех пор, пока его любят и облизывают, а как только прекращают, объект сердечной привязанности тут же меняется. С возрастом же приходит понимание, что такое любить по-настоящему, и становится неважным, ответят взаимностью или нет.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы порой вообще ни разу за жизнь не влюбляются. Они выбирают в партнеры тех, с кем удобно, хотя иногда и рассчитывают на то, что воспитают себе из того, кому отдали предпочтение, идеального возлюбленного (возлюбленную) и уж тогда точно смогут его (ее) полюбить. Как правило, представителями этого знака руководят не эмоции и чувства, а голый расчет, при этом они либо активно изображают любовь, либо, напротив, выбирают тактику из серии «завоюй меня». И только у единиц случается то, что можно по-настоящему назвать любовью (но и то чаще одержимостью).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы не могут без второй половинки, а потому влюбляются так часто, как требует душа и организм. Представители этого знака буквально настроены на любовь, на партнерские отношения и ради этого даже готовы не ждать, пока это чувство случится с ними естественным путем, а просто заставляют себя любить того, кому дороги они сами. Надо отдать им должное — как правило, до тех пор, пока они состоят в отношениях и убеждают себя, что влюблены, новых чувств они не ищут и в сердце свое не допускают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы часто оказываются однолюбами. Правда, это не говорит о том, что они всю жизнь хранят верность своей любви и при отсутствии взаимности дают обет безбрачия. Вовсе нет. Они запросто могут безответно «запечатлеться» на ком-то еще в юности, а потом прыгать по отношениям, разбивая сердца и судьбы, как бы мстя представителям противоположного пола за то, что не могут быть с тем, кого любят. Ну или лелеять в душе светлый образ того единственного (единственной), а с остальными просто играть в настоящую жизнь, ставя во главу угла секс и взаимовыгодную личностную реализацию.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы за жизнь по-настоящему влюбляются два-три раза, и, если им отвечают взаимностью, каждое из этих чувств приводит к браку, даже если приходится болезненно рвать предыдущие отношения. Представители этого знака по-своему честны — люблю, значит, связываю с тобой свою судьбу, чувства «ушли» к другому — извини, нам больше не по пути. Но, помимо настоящих «любовей», у Стрельцов случаются и просто увлечения, которые выливаются в секс без обязательств или в хорошую дружбу, причем они прекрасно умеют отличать симпатию от любви и никогда не обманываются.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов с любовью все сложно. Они прагматики, часто выбирают партнеров не сердцем, а умом, однако если все же влюбляются, то могут хранить верность в течение всей жизни, независимо от того, повезло ли со взаимностью или нет. А вообще чаще всего для них любовь — ощущение ненужное, опасное, ставящее под угрозу жизненные планы и чистоту разума, отвлекающее от карьеры. Им гораздо проще относиться к представителям противоположного пола как к части проекта под названием «Семья» и строить отношения на взаимной выгоде.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи влюбляются регулярно, в том числе и состоя в браке, однако чаще всего большую часть своих влюбленностей проживают в своих же фантазиях, не выпуская чувства в реальную жизнь и не допуская, чтобы они вредили уже налаженным отношениям. Настоящая же любовь случается с ними от силы пару раз, и то не в юности (тогда они западают на всех подряд), а уже в достаточно зрелом возрасте и, можно сказать, осознанно. Они сначала головой выбирают объект, а потом учатся его любить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы по-настоящему, с полным погружением и потерей головы влюбляются два-три раза за жизнь, а остальные чувства себе просто придумывают, романтизируя тех представителей противоположного пола, которые проявили по отношению к ним чуть более очевидную, чем другие, вежливость или чем-то выделяются из толпы окружающих. Настоящая же любовь чаще всего протекает весьма болезненно, так как даже если все относительно хорошо, Рыбы умудряются найти повод для страданий, напсиховаться так, что, когда все заканчивается, они еще много лет не позволяют себе глубоких чувств.

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