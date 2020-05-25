Кармический брак: как звезды предопределяют вашего партнера

Кармический брак – пожалуй, довольно громкое название для того, что является тяжелым, но неотвратимым союзом двух любящих сердец.

С одной стороны, брак, а с другой – кармический. Кармический звучит как «трагический», не так ли? О том, что это за явление и насколько все происходящее в нем действительно напоминает трагедию, читайте в нашей статье.

Что это такое

Это такая любовь, которая приносит много счастья и много страданий одновременно. Либо же это вариант эмоциональных качелей: то есть счастье и страдание чередуется, причем чем ярче были положительные эмоции, тем больнее будет падать потом. Психологи бы назвали такие отношения невротическими, мы же говорим просто: кармический брак. То есть он, как карма, неотвратим и загадочен, партнеров в нем тянет друг к другу какой-то неведомой силой, отказаться от этих отношений они не могут, хотя и чувствуют, что «что-то не то».

Почему так тянет друг к другу

Все просто: поговаривают, вашего кармического партнера вы встретили еще в прошлой жизни (на то он и кармический) и потому ваша связь долгая, болезненная, но прочная. Куча нерешенных вопросов и задач накопилась с прошлой жизни, и сейчас вы пытаетесь все решить – конечно, это непросто. Непросто, если к тому же учитывать, что вы и сами не понимаете, что именно за проблемы у вас (они же возникли не в этой жизни – как тут упомнить), а потому и ключик подыскать нелегко. Однако любви – море (тоже поднакопилась за прошлую жизнь), поэтому и расстаться не получается.

И что с этим делать

Наслаждаться – самая простая (и, надо полагать, единственная работающая) рекомендация. Многие безуспешно пытаются разорвать кармические отношения, а рвут себе сердце вместо этого. Хотя нужно просто признать, что партнер вам дорог, что несмотря на все несчастья вы все же страшно привязаны к нему. И расслабиться. И вот тогда, возможно, кармический узел развяжется и позволит вам выбраться из невротического круга любви и страдания. И тогда вы либо останетесь с человеком, но отношения перейдут в другой формат (тот, что психологи называют «здоровыми отношениями»), либо ваша тяга исчезнет, потому что вы с ней смирились.

Дарья Лопушкова