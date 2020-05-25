Славянские суеверия: «кукушка-кукушка сколько мне жить осталось?»

Заводит в лесу кукушка свою бесконечную монотонную песню, как будто часы тикают, долго и звонко. Чем дольше тикают, тем дольше время жизни отмеряют.

Откуда же пошла такая традиция, гадать на кукушке? В древние времена кукушкам задавали и другие вопросы: удачно ли выйду замуж, будет ли жених богатым, какая будет погода, удастся ли собрать хороший урожай, чтобы хватило на всю зиму.

Прилет кукушки предвещал начало лета, а значит и майские грозы, благодатные для засеянных полей. Наши предки были уверены, кукушка – птица вещая, ведь она – одно из воплощений богини Живы, Живицы, Ярилицы, богиня весны и любви, дочь Лады, покровительницы семьи. Для славян кукушка – психопомп, проводник человеческих душ. Зимой Жива находится в царстве Нави, а весной все чаще приходит в наш, реальный мир – Явь. Так и кукушка летает между потусторонним и нашим миром. Прилетает весной из небесного рая, Ирия, и готова поделиться своим знанием. Кому, как ни ей знать, сколько нам лет отмерено, ведь когда из человека уходит Жива, его тело занимает Мара-Смерть, а душа отлетает в царство Нави.

Живин день начинали праздновать в ночь после Родоницы, в первый день мая. Вдоволь напрыгавшись через костры – чем выше прыгнешь, тем жизнь будет дольше – шли на рассвете слушать кукушку, сколько напрыгали себе годиков? В награду кукушке оставляли жертву – «треб»" – пшенной кашки. Девушки совершали обряд кумления, завивали венки на березе, украшали ее ленточками, чтобы Жива была благосклонна, послала жизнь долгую и богатую и потомство здоровое. Обряд чествования кукушки был связан с началом лета, цветением земли, готовой вырастить урожай, через нее славили богиню Живу. Девушки, пели песни, водили хороводы, обмениваясь оберегами, становились кумами - сестрами, и всю жизнь хранили сестринские, дружеские отношения.

Чествовали Живу около засеянных полей. Днем разводили обрядовые костры вокруг поля, к вечеру – по берегам рек, совершая очищающее омовение, в холодной еще воде.

С приходом христианства, Живин день превратился в день «Параскевы Пятницы».

Кумление, в разных частях Руси имело слегка различные ритуалы, иногда его проводили не 1 мая, а на Троицу или в Духов день. Но везде верили – воплощенная в кукушку богиня может не только послать долгую жизнь, но и изменить человеческую судьбу.