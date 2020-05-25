3 знака, под которыми рождается слабохарактерные мужчины

Слабость – оружие женщин. Но все же, к сожалению, есть такая категория мужчин, которых называют нытиками и подкаблучниками.

Конечно, ни одна женщина не хотела бы, чтобы над ее мужчиной смеялись, а за спиной говорили, что он – слабак. Давайте посмотрим на знаки зодиака, среди которых мужчины наиболее ранимы и обладают наиболее слабыми чертами характера.

1. Рыбы

Как раз таким мужчинам очень подходит определение: «Ни рыба ни мясо». Они избегают ответственности, а вот женщине с радостью готовы ее передать. С мужчинами-Раками хорошо тем представительницам слабого пола, кто нуждается в некой «подружке»: кому нужна компания для просмотра сентиментальных сериалов и популярных телешоу, сплетен за чашечкой чая и жалоб на несправедливый мир, который так жесток по отношению к ним. Самое главное, про Рыб невозможно забыть – игнорировать их нельзя.

2. Дева

Мужчины- Девы не способны на авантюрные, смелые поступки. Смелость и отвага – вообще не их главные качества. Если женщине, конечно, важны в спутнике жизни практицизм, осторожность, излишняя бдительность и потрясающий инстинкт самосохранения, то это лучший для нее вариант с позитивной точки зрения.

3. Весы

Венера управляет мужчинами этого знака зодиака. Именно поэтому мужчинам-Весам очень комфортно и органично в женском кругу. Женское хобби легко способно их увлечь, также частенько их беспокоят вопросы, связанные с шопоголизмом и болтливостью. Им удобно, если решение будет кем-то принято за них. Мужских поступков от них не ждите: они довольно скептически настроены к героическим подвигам суперменов из кино, считая их оторванными от реальности.