Кармическая астрология: реинкарнация по гороскопу

Одним из самых загадочных и интересных разделов астрологии является кармическая астрология.

Объектом ее изучения является карма и предназначение: кем мы были в прошлой жизни и что надо делать сейчас, чтобы не настигла расплата за грехи.

Кармическая астрология оперирует такими понятиями, как южный и северный лунный узел. Это фиктивные точки на небе, то есть никаких реальных небесных тел нет. Но сами точки обозначают знак зодиака, качества которого в вас сильны – и это влияние прошлой жизни, а также знак зодиака, качества которого надо развивать.

Проще говоря, южный лунный узел показывает вашу карму, а вот северный – антикарму, ключ к счастью. Южный и северный лунные узлы всегда расположены строго друг напротив друга, так что можно сообразить, что карма и антикарма – это всегда что-то противоположное.

Например, если ваш южный лунный узел расположен в знаке Девы, то северный – в противоположном ему знаке Рыб. Из этого следует, что в прошлой жизни вы были человеком сверхрациональным, сухим и даже консервативным. Никому не доверяли и, скорее всего, испытывали проблемы с общением и эмоциями. Поэтому в этой жизни постарайтесь идти вслед за северным узлом и развивать качества Рыб. Развивайте интуицию, учитесь видеть скрытый смысл в обычным вещах, погружайтесь в себя, проникайтесь другими людьми. От того, насколько вы сможете оторваться от привычного мира Девы и жить по-Рыбьему, зависит ваше счастье и успех. Кстати, такое расположение узлов (в Деве и Рыбах) наблюдается у всех рожденных в период с декабря 1987 по май 1989.

Если же человек не следует пути северного узла, его ждут разочарования и даже более серьезные последствия. Мерилин Монро, например, имела южный узел в Козероге, а северный, соответственно, в Раке. Это значит, что ей следовало поменьше заниматься карьерой и побольше – личной жизнью, строить семью и рожать детей. Как бы то ни было, она шла ровно по другому пути развития – кто знает, что было бы, знай бы она о кармической астрологии.

Узнать положение своих лунных узлов можно в любом астросервисе, для этого надо знать только дату и время своего рождения. Удачи вам в познании собственных задач и кармических исследованиях!

Дарья Лопушкова