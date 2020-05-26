Поубавьте активность — финансовый гороскоп на 27 мая

Почему сегодня не стоит лишних раз высказывать идеи или принимать важные решения?

Овен ‌‌

У Овнов этот день пройдет неоднозначно. Не торопитесь браться за важные дела с утра. В первой половине дня будут возникать какие-то тормозящие влияния. Будьте осмотрительнее при обращении с наличными деньгами. Чем дальше к концу дня, тем успешнее пойдут ваши дела. Запланированная на вечер деловая встреча пройдет успешно.

Телец

Сегодня в первой половине дня Тельцы могут оказаться во власти иллюзий. Чтобы не допустить ошибок, рекомендуется воздерживаться от личных инициатив. Вы можете недооценить степень сложности стоящих перед вами задач. Вторая половина дня благоприятна для роста доходов и принятия решений о тех или иных покупках.

Близнецы

Сегодня в первой половине дня Близнецам рекомендуется не иметь никаких дел с людьми, связанными с теневой экономической деятельностью. Вам могут обмануть, подставить, не исполнить обещание. Вторая половина дня благоприятна для работы над ошибками и пересмотра своих взглядов по некоторым вопросам. Используйте это время для личностного развития.

Рак ‌‌

Если Ракам будут предлагать вложить деньги в некие коллективные проекты, то не торопитесь соглашаться. Возьмите паузу на обдумывание и уже во второй половине дня вы поймете, что это слишком рискованно и нецелесообразно. Вторая половина дня благоприятна для работы в уединении. Лучше всего пойдут дела, связанные с частной подработкой или с удаленной работой.

Лев ‌‌

Сегодня в первой половине дня Львам будет нелегко сохранять эмоциональное равновесие при контактах с вышестоящим начальством. Ставьте перед собой только конкретные, четко сформулированные, цели. Не пытайтесь оспаривать мнение начальства. Во второй половине дня вам могут сообщить о выплате премии.

Дева ‌‌

Закон и правила поведения – вот что должно доминировать сегодня в мотивах действий у Дев. Воздерживайтесь от любых отклонений от существующих норм и служебных инструкций – это чревато неприятностями. Не исключены внезапные проверки и контрольные закупки. Вторая половина дня позволит вам улучшить взаимоотношения с начальством.

Весы ‌‌

В первой половине дня Весам нежелательно заниматься проведением банковских платежей, обращаться за спонсорской помощью и вкладывать деньги в коллективные проекты. Вторая половина дня располагает к дальним командировкам. Успешно пойдут дела у тех, кто работает через Интернет. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия для рекламной раскрутки своих проектов.

Скорпион

Сегодня в первой половине дня Скорпионам не рекомендуется строить далеко идущих планов и доверять обещаниям деловых партнеров. Могут возникнуть самые неожиданные ситуации, когда договоренности окажутся нарушенными. Вторая половина дня складывается удачно для банковских служащих. Можно делать покупки с использованием кредитных карт.

Стрелец

Сегодня в первой половине дня у Стрельцов могут возникнуть недоразумения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь строго исполнять служебные инструкции и не допускать нарушений дисциплины. Воздержитесь от критики в адрес коллег, иначе они найдут что вам ответить. Вторая половина дня благоприятна для работы с клиентами.

Козерог

У Козерогов день пройдет неоднозначно. В первой половине дня воздержитесь от проведения рекламных мероприятий. Подобные действия могут вызвать у потенциальных клиентов реакцию отторжения, и вместо рекламы получится антиреклама. Вторая половина дня благоприятствует изобретательскому и инженерному труду.

Водолей

Сегодня Водолеям в первой половине дня лучше не планировать завершение какого-то дела. Особенно это касается работы над отчетной документацией. В этом у вас могут возникнуть непредвиденные проблемы. Вторая половина дня складывается благоприятно для развития и укрепления делового партнерского сотрудничества. Творческий подход не только уместен, но и желателен.

Рыбы ‌‌

У Рыб основная сложность этого дня в том, что вам может поступать много недостоверной информации. А если стоит вопрос о принятии важных решений, то вы рискуете допустить ошибку, опираясь в своих расчетах на ложные сведения. Также в этот день вы можете рассчитывать на реальную помощь и поддержку со стороны родственников.

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