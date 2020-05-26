Рано сжигать мосты — любовный гороскоп на 27 мая

Почему не стоит рвать отношения или брать паузу в любви сегодня?

Овен ‌‌

Не исключена вероятность, что Овнам сегодня придется развеять некоторые заблуждения своего любимого человека относительно ваших отношений. Будьте готовы, что вам придется столкнуться с непониманием. Одинокие Овны, смогут познакомиться с потенциальным партнером, о котором они давно мечтали.

Телец

Не исключено, что в словах любимого человека вы словно чувствуете какую-то двусмысленность. Однако это ошибочное мнение. Звезды подсказывают, что вам стоит снова доверять второй половинке. Некоторые одинокие Тельцы в этот день могут существенно расширить круг знакомых.

Близнецы

Откладывать дальше выбор нельзя, пора решиться или расставаться со второй половинкой, или что-то кардинально менять в отношениях. Не исключено, что в окружении свободных Близнецов сегодня появится человек, на которого вы не можете не обратить внимания.

Рак ‌‌

Не исключено, что сегодняшний день принесет вашей паре счастливый шанс. Будьте внимательны и постарайтесь его не упустить. Удача придет оттуда откуда вы ее меньше всего ожидали увидеть. Некоторые одинокие Раки в этот день будут захвачены страстными чувствами, но, увы, без взаимности.

Лев ‌‌

Скорее всего, что в этот день атмосферу внутри вашего союза будете задавать именно вы. От вас зависит душевное состояние вашей второй половинки, а также взаимопонимание и душевная близость. Сегодня одинокие Львы могут захотеть обновлений и серьезных перемен в своей жизни.

Дева ‌‌

Звезды советуют откровенно поговорить об этом с любимым человеком. Постарайтесь объяснить, что это не конец ваших отношений, а всего лишь необходимая пауза для гармонизации душевного состояния. Одиноким Девам небесные влияния могут принести непростой выбор.

Весы ‌‌

Не исключено, что Весам предстоит серьезный разговор с любимым человеком. Как бы вам ни хотелось свести его к шутке и посмеяться над проблемами, постарайтесь от этого удержаться. Одиноким Весам звезды подсказывают, что и среди ваших хорошо знакомых есть человек, искренне заинтересованный вами.

Скорпион

Сегодня некоторым Скорпионам может в голову придет замечательная идея, с которой им обязательно нужно поделиться с любимым человеком. Сегодняшний день будет способствовать популярности свободных Скорпионов среди противоположного пола.

Стрелец

Сегодняшний день может принести многим Стрельцам борьбу и конфликты. Кто-то из вашего ближайшего окружения захочет поссорить вас с любимым человеком. Одиноким Стрельцам в этот день звезды советуют остерегаться новых случайных знакомств.

Козерог

В этот день Козерогам звезды советуют отнестись к себе более критично. Скорее всего, проблемы с любимым человеком во многом создали вы сами. Небесные влияния могут принести некоторым свободным Козерогам неожиданный романтический интерес со стороны коллеги.

Водолей

Водолеи готовы сделать, наконец, решительный шаг и поставить точку в отношениях с любимым человеком. Однако звезды подсказывают, что вы сделаете неверный шаг, если разорвете ваш союз именно сейчас. Одинокие Водолеи сегодня могут встретить свой идеал.

Рыбы ‌‌

Сегодня вы будете вынуждены скрывать от любимого человека какую-то важную информацию. И сделаете вы это исключительно для того, чтобы не ранить свою вторую половинку. В этот день одиноким Рыбам остро потребуется помощь и поддержка своего бывшего возлюбленного.

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