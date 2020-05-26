Смотрите видео и узнайте, как гадать на кофейной гуще. Даже скептики порой мельком пробегают гороскопы и изучают приметы, так что почему бы для разнообразия не развлечься во время перерыва в работе гаданием на кофейной гуще? Чтобы гадание было правильным, кофе обязательно нужно варить в турке, сосредоточившись на вопросе, ответ на который вы ищете. Какую чашку стоит выбрать для гадания и как толковать знаки, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, каким должен быть правильный нательный крестик.