Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Как гадать на кофейной гуще

Рамблер8 часов назад

Смотрите видео и узнайте, как гадать на кофейной гуще. Даже скептики порой мельком пробегают гороскопы и изучают приметы, так что почему бы для разнообразия не развлечься во время перерыва в работе гаданием на кофейной гуще? Чтобы гадание было правильным, кофе обязательно нужно варить в турке, сосредоточившись на вопросе, ответ на который вы ищете. Какую чашку стоит выбрать для гадания и как толковать знаки, расскажет ролик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, каким должен быть правильный нательный крестик.

Гадания

Читайте также

Названы непобедимые знаки зодиака

Поубавьте активность — финансовый гороскоп на 27 мая

Рано сжигать мосты — любовный гороскоп на 27 мая