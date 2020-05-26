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Три знака, которые в июне ждет удача и богатство

Вечерний Волгоград1 час назад
Фото: Вечерний Волгоград

По мнению специалистов, изучающих влияние небесных светил на судьбу человека, представители трех зодиакальных созвездий совсем скоро получат шанс обрести финансовую независимость.

Благодаря активной позиции денежную стабильность, наконец, обретут Тельцы. С начальством и коллегами получится наладить отношения. Астрологи предупреждают, что высказывать свою точку зрения в деловом кругу нужно осторожно.

Денежный поток обрушится в первый летний месяц на Дев. Основное условие – проявить ответственность. Средства можно будет направить на ремонт, обновление имиджа. Кроме того, весь июнь у Дев высок риск получить травму, поэтому нужно быть внимательнее и не идти на лишний риск.

Серьезные достижения в карьере ожидают уже совсем скоро Скорпионов. Появятся новые предложения, от которых не стоит отказываться. Однако сделки и договоры нужно заключать только с проверенными компаньонами.

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