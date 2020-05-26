Три знака, которые в июне ждет удача и богатство

По мнению специалистов, изучающих влияние небесных светил на судьбу человека, представители трех зодиакальных созвездий совсем скоро получат шанс обрести финансовую независимость.

Благодаря активной позиции денежную стабильность, наконец, обретут Тельцы. С начальством и коллегами получится наладить отношения. Астрологи предупреждают, что высказывать свою точку зрения в деловом кругу нужно осторожно.

Денежный поток обрушится в первый летний месяц на Дев. Основное условие – проявить ответственность. Средства можно будет направить на ремонт, обновление имиджа. Кроме того, весь июнь у Дев высок риск получить травму, поэтому нужно быть внимательнее и не идти на лишний риск.

Серьезные достижения в карьере ожидают уже совсем скоро Скорпионов. Появятся новые предложения, от которых не стоит отказываться. Однако сделки и договоры нужно заключать только с проверенными компаньонами.

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