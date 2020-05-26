Какие знаки никогда не смогут ужиться в одной квартире

Даже самые сильные чувства могут разбиться о банальный быт, потому что романтика романтикой, а жить вместе — огромный труд.

И во многом успех этого предприятия зависит от характеристик знаков зодиака и того, как они привыкли вести себя в быту.

Телец и Стрелец

Телец и Стрелец — две противоположности во всем, но больше всего это заметно по их жилищам и бытовым привычкам. Телец обожает свой дом, вкладывает в него много денег и сил и всегда старается поддерживать его в чистоте и порядке. Дом заряжает Тельцов после сложного рабочего дня и дает ощущения уюта и спокойствия.

Стрельцы с таким понятием, как «дом», в большинстве своем не знакомы. Они запросто переезжают с места на место, от квартиры им нужны только туалет, кровать и холодильник, и уж конечно они не готовы вкладываться в покупку красивых вещей, поддерживать чистоту и порядок и наводят хаос вокруг, сами того не замечая.

Овен и Рыбы

Овен и Рыбы могли бы быть неплохими друзьями, но в быту они не совместимы. Если Рыбы живут в своей квартире и чувствуют себя в безопасности, то уделяют дому очень много времени. А вот Овны, где бы они ни находились, так погружены во внешнюю жизнь, что совершенно не обращают внимания на то, в каких условиях живут.

Если Овен богат, эта проблема решается просто — он просто покупает себе и уют, и порядок, но если нет, вряд ли он сможет угодить ищущим свой родной дом Рыбам и даст им почувствовать себя в своей тарелке.

Близнецы и Рак

Близнецы — ненапряжный в быту знак. Они умеют и готовить, и убираться, и приспосабливаться к бытовым привычкам других людей. Но вот что Близнецы на дух не переносят, так это накопительство и неумение избавляться от старых ненужных вещей.

Раки как раз такие. Они тратят кучу денег на обустройство дома и не могут остановиться. Когда все уже готово, они продолжают скупать свечки, картины, коробочки, зачем-то приобретают дубли еще работающих хороших вещей и в результате оказываются заложниками в собственной квартире.

В то же время Раки не выносят, когда начинают критиковать их стиль жизни, а Близнецы никогда не упустят возможности упрекнуть их в нерациональности.

Дева и Лев

Лев хочет жить шикарно, и на этом все. Он искренне не понимает, как можно экономить на предметах интерьера, любит единый выдержанный стиль и обустраивает свою квартиру так, чтобы не стыдно было людям показать. В то же время Лев абсолютно не зацикливается на мелочах, чем может очень нервировать Деву.

Дева, наоборот, не видит смысла в дорогих, но красивых вещах, зато зациклена на порядке. Не на чистоте, а именно на порядке. Проблема только в том, что у Девы свой никому не понятный порядок. И если ноутбук лежит вдруг не на столе, а она тумбочке, это буквально выводит ее из себя. Лев все эти правила будет сознательно игнорировать и специально доводить Деву до исступления.

Скорпион и Весы

Скорпиона нельзя назвать приспособленным к быту знаком зодиака. Когда он живет один, он самостоятелен, но когда у него появляется пара, интуиция подсказывает Скорпиону, что вот он, прекрасный шанс спихнуть на партнера все домашние обязанности и проявить свои задатки лидера и диктатора.

Весы, хоть и довольно сговорчивы по своей натуре, не терпят такого обращения и не позволяют, чтобы на них ездили. Как только они заметят, что делают по дому больше, чем их партнер, тут же уйдут из-за одного только оскорбленного чувства справедливости.

Козерог и Водолей

Козероги поздно раскусывают всю прелесть дома и ведения хозяйства, но этот момент все же наступает. И Козерогу очень хочется найти партнера, который бы разделил их тяготы по дому и с интересом участвовал в вопросах покупки новой стиральной машинки.

Водолеев быт скорее тяготит. Им кажется, что на свете нет ничего тоскливее, чем всерьез заниматься приземленными проблемами домашнего хозяйства. В идеале Водолей ищет партнера, который возьмет все обязанности по дому на себя, а он продолжит заниматься работой, творчеством или просто думать о прекрасном.

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