Ангелы тоже плачут: какие знаки зодиака часто за свою доброту получают предательство в ответ

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые всегда готовы поддержать в трудной ситуации, ничего не требуя взамен.

Но очень часто их доброта воспринимается как слабость, а вместо ответной благодарности они получают нож в спину.

Телец – один из самых отзывчивых знаков. Если ситуация касается его самых близких, он может интуитивно почувствовать, что что-то произошло и сразу же броситься на помощь. Телец отложит даже самые важные дела, чтобы быть рядом. Он готов помочь любому обратившемуся максимально, но, когда помощь требуется ему самому, желающих почему-то не находится. Он обижается и дает себе обещание в следующий раз быть умнее, но, как только раздается новый «крик о помощи», снова бросается помогать со всех ног. Тельца сложно назвать наивным, скорее он великодушен и склонен не замечать, что его используют. Ему проще пережить очередное разочарование, чем перестать верить людям.

Стрелец кажется позитивным: он старается видеть в людях светлые стороны, всегда готов поддержать и поделиться хорошим настроением. Он помогает от чистого сердца и не ждет благодарности, но и ножа в спину тоже не ожидает. И если его получает, то никогда не показывает людям своих обид и слез. Отчасти – это защитная реакция, отчасти – нежелание выяснять отношения. Стрелец тяжело переживает предательство в одиночестве, но чужая черная неблагодарность никак не влияет на его стремление нести людям добро.

Рыбы – самый непрактичный и немного инфантильный знак. Недобросовестные и корыстные люди чувствуют их наивность и стараются использовать в своих целях. Рыбы готовы прощать не только маленькие гадости, но и предательство, оправдывая произошедшее тем, что человек ошибся или не понял, что сделал. Они пытаются перевоспитывать даже отъявленных негодяев, до последнего думая о человеке в позитивном ключе и продолжать верить в лучшее.

Весы не только добры по натуре, но и хотят понравиться всем и каждому. А если добавить сюда их страх перед конфликтами, то становится понятно, почему они никому не отказывают в помощи. К сожалению, такая тактика часто выходит им боком, и люди платят им черной неблагодарностью, понимая, что это останется безнаказанным.

Если ваш знак есть в этом списке, постарайтесь не ожесточится, но сделайте выводы!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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