Дарите и принимайте любовь — гороскоп на неделю 1-7 июня

Гороскоп на неделю 1-7 июня 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя поделится на два разных эмоциональных отрезка. Первая часть складывается достаточно напряженно и предполагает интенсивные контакты. Однако вас вряд ли порадует информация, которую вам сообщат. Возможно, вы окажетесь втянутыми в неприятные разбирательства. Старайтесь меньше общаться с людьми, берегите свое здоровье, в том числе ментальное. Вторая часть – более позитивная и связана с подведением итогов. Прежде всего, звезды советуют хорошенько посчитать свои расходы и доходы за прошедший период. Это поможет вам спланировать дальнейшие финансовые шаги. Также это хорошее время для внутрисемейного диалога. Если у вас были проблемы с кем-то из членов семьи, то сейчас самое время спокойно все обсудить и уйти от разногласий и недопонимания.

Телец

Типичные Тельцы на этой неделе будут излучать оптимизм и уверенность в себе. Возможно, вы захотите привлечь внимание к своей персоне: радикально поменяете имидж, начнете вести себя несколько эпатажно, делать то, что вам не свойственно. И это хорошо, потому что первая неделя месяца — удачное время для новых знакомств, в том числе романтических. Успешно пойдет учеба. Наиболее проблемной темой недели может стать банальная нехватка денег. Поэтому пересмотрите свои планы по покупкам и отдайте предпочтение только самому необходимому. Возможно, в эти дни вы осознаете, что задуманное не так-то легко осуществить и перед вами более серьезные препятствия, чем вы ранее представляли.

Близнецы

Эта неделя складывается у Близнецов неоднозначно. С одной стороны, вы сможете укрепить свое финансовое положение: уровень доходов вырастет и вам предложат дополнительную подработку. Также это хорошее время для решения материальных проблем и принятия финансовых решений. Кроме того, вы преуспеете в духовных практиках. Занимаясь йогой, медитациями и аутогенными тренировками, вы сможете научиться регулировать внутренние функции организма. С другой стороны, наиболее проблемной темой недели может стать карьера и взаимоотношения с влиятельными людьми. Возможно, вам захочется проявить инициативу в тех вопросах, которые не находятся в вашей компетенции. В этой ситуации будет лучше усилить самоконтроль и не делать того, о чем вас никто не просит — сейчас инициатива наказуема. Возможно, вам придется вести борьбу за место под солнцем и отстаивать свои интересы.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе могут появиться проблемы с властью и законом. Возрастет соблазн сделать что-либо против правил или норм закона и поплатиться за это соответствующими штрафами. Также рекомендуется быть внимательнее на дороге - вы можете нарушить правила вождения автомобиля. Не лучшее время для судебно-юридических разбирательств, подачи исковых заявлений в суд. Кроме того, могут возникнуть сложности в учебе. Наиболее позитивной темой недели могут стать дружеские контакты, которые будут полезными для вас в плане информационной поддержки и практической помощи. Одиноким Ракам рекомендуется посещать клубы и дружеские вечеринки. Там вы можете познакомиться с представителем противоположного пола. В течение недели у вас будет много возможностей проявить свои таланты и способности.

Лев ‌‌

У Львов наступит прекрасное время для духовных практик, медитации, молитвы, освоения техники аутогенного тренинга и точечного массажа – всего того, что так или иначе поможет обрести внутреннюю гармонию. Рекомендуется сосредоточиться на развитии духовности и борьбе со своими комплексами. Если вы чувствуете себя некомфортно или неуверенно в каких-то ситуациях, то попробуйте разобраться с психологическими причинами этого. Это поможет вам удерживать эмоциональное равновесие, тем более что неделя может сложиться весьма непредсказуемо. Если до сих пор вы жили в спокойном и размеренном ритме, то сейчас обстоятельства могут резко поменяться. Причиной беспокойств могут стать отношения с друзьями. Также старайтесь быть осторожнее при использовании технических средств – в эти дни возрастает вероятность травматизма.

Дева ‌‌

Дев на этой неделе ждут кардинальные перемены в карьере и в семейной жизни. Возможно, вы и сами почувствуете, как нарастает напряжение в браке и партнерстве. Также могут вырасти нагрузки на работе. В результате увеличится груз проблем, а времени и сил на все у вас может не хватить. Возможно, имеет смысл действовать не слишком прямолинейно и не вступать в споры. Очень важно умение адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятельствам. Вместе с тем счастливый случай позволит вам выйти «сухими из воды». Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. Ведь именно в эти дни у вас проявится дар предвидения – вы сможете заранее предсказать ход значимых событий и варианты борьбы с неприятностями. Общайтесь на этой неделе с людьми, которые придерживаются тех же взглядов, что и вы. Контакты с друзьями и единомышленниками – это то, что будет укреплять и поддерживать вас.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе смогут приблизиться к своей заветной цели еще на шаг. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для тех, кто долго и методично шел к поставленной цели. Также очень важно быть в постоянном контакте с влиятельными авторитетными людьми. Но для реального успеха вы должны быть готовы к переменам. Наиболее проблемная тема недели – здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний опорно-двигательной системы и позвоночника. Опасайтесь переохлаждений, держите ноги в тепле. Физические перегрузки также могут испортить самочувствие, поскольку сейчас организм окажется энергетически ослабленным. Старайтесь уменьшить нагрузки на работе и больше времени отводить на отдых. Живите всю эту неделю на малых энергетических оборотах – это убережет вас от проблем.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе преуспеют в учебе. Особенно повезет студентам вузов и всем тем, кто проходит курсы обучения для повышения квалификации. Другая позитивная тема связана с супружеской связью. А вот что касается любовно-романтических отношений, то тут может усилиться напряженность. Возрастает вероятность ссор, конфликтных ситуаций. Причиной может быть излишняя ревность и сексуальные потребности. Постарайтесь быть деликатнее и внимательнее к пожеланиям партнера и не требуйте того, чего он или она не хочет делать. Помните, что нежностью и лаской вы можете гораздо быстрее добиться всего, чего пожелаете.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с проблемами в семье и в браке. Одной из возможных причин неприятностей может стать попытка кого-то из родственников уклониться от обязанностей. Возможно, партнер выскажет замечание, которое надломит ваше чувство собственного достоинства. Старайтесь не концентрироваться на обидах и настройте себя на позитивную волну. Молодым людям будет сложно находить взаимопонимание с родителями, не исключены запреты и ограничения вашей свободы. Вместе с тем это благоприятное время для борьбы с вредными привычками и перехода на здоровый образ жизни. Можно посидеть на диете, поменять режим дня. Все это благотворно отразится на ваших делах.

Козерог

Козерогов на этой неделе ожидают приятные перемены в личной жизни. Вы интуитивно будете чувствовать намерения других людей и сможете найти компромиссы в любом вопросе. Это качество поможет вам укрепить супружеское и деловое партнерство, сделав отношения более разумными и рациональными. В любви ожидает бурный взлет эмоций. Не исключено новое знакомство, любовь с первого взгляда. Несмотря на яркие романтические переживания и некоторую идеализацию объекта страсти, не стоит настраиваться на длительную связь. Наиболее проблемной темой может стать общение со знакомыми, приятелями, соседями. Окружающие люди будут крайне неохотно вступать с вами в контакт, и добиться от них содействия будет непросто. Также старайтесь не перегружать себя на работе. Все это может привести к ослаблению иммунитета и развитию воспалительных процессов с повышением температуры

Водолей

Водолеям на этой неделе рекомендуется уделить максимум внимания своему режиму. Возможно, до сих пор ваш жизненный ритм был достаточно свободным, если не сказать хаотическим. И от этого вы не всегда успевали вовремя справляться с делами. Но сейчас у вас есть шанс это исправить. Изучите основы тайм-менеджмента и попробуйте применять правила на практике. Это сразу положительно отразится на ваших профессиональных успехах и на состоянии здоровья. Тема финансов и имущества может оказаться наиболее проблемной. Это касается как возможного снижения уровня доходов, так и прямых убытков. Не исключена поломка бытовой техники – в результате вам придется потратить время и ресурсы, чтобы починить или купить новую взамен. Постарайтесь не обсуждать с любимым человеком тему денег, доходов и размера средств, которые вы или ваш партнер готовы потратить друг на друга.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется сдерживать амбиции и не вступать в споры с членами семьи. Чем тише и спокойнее вы будете вести себя в эти дни, тем меньше неприятностей с вами произойдет. Особенно не следует навязывать другим людям свои предпочтения и образ мыслей. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет любимое дело, хобби, которому уделяет много времени и чем по-настоящему увлечен. Если у вас есть дети, то больше времени уделите их воспитанию – у вас установится прекрасный контакт, и ребенок порадует вас успехами. Одинокие Рыбы могут внезапно для себя познакомиться с представителем противоположного пола.