3 знака, которые не так просты, как кажется

«Кто бы мог подумать?» — удивляемся мы, глядя на человека, который при первом знакомстве произвел одно впечатление, а спустя какое-то время раскрылся в абсолютно ином качестве.

Оказывается, среди зодиакальных знаков есть те, которые чаще других способны преподносить сюрпризы.

Близнецы

Легкомысленный весельчак, душа компании и фейерверк эмоций — таковы в большинстве своем Близнецы. Но это лишь на первый взгляд. Пообщавшись с ними получше, за легкостью характера вы увидите цепкий ум, а смешливость, как выясняется, отлично маскирует умение видеть и подмечать все вокруг. На самом деле, Близнецы — превосходные аналитики, а в некоторых случаях они могут стать и искусными манипуляторами.

Рыбы

«Мда-а, кажется, это создание точно не от мира сего!», — так думают многие, глядя на Рыб. И начинают относиться к ним соответственно: слегка покровительственно и снисходительно. А потом вдруг получается, что вместо милого чудика перед вами предстает глубокий философ, обладатель недюжинного интеллекта и широкого спектра талантов. Славные, добрые, слегка рассеянные Рыбы при детальном рассмотрении могут изрядно вас удивить — настолько хорошо они понимают вас и словно читают ваши мысли.

Дева

Дев зачастую считают сухими и черствыми персонами, не способными на экспромт или взрыв эмоций. Однако этот «сухарик» при более близком знакомстве вполне может оказаться «печенькой» с сюрпризом. И тут станет понятно, что под строгостью скрывается нежная душа, а за скрупулезностью и, чего уж там, некоторым занудством можно обнаружить ранимость и трепетную восприимчивость.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

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