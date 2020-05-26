Женские имена, обладательницы которых удачно выходят замуж

Если верить психологам, девушкам из нашего списка пора покупать свадебный наряд!

Любовь

Имя говорит само за себя, ведь с самого детства эта девочка изучает любовь и оптимизм. Любови, как правило, создают удачный союз с надёжными мужчинами.

Ева

Это древнееврейское имя в христианстве ассоциируется с женским началом. «Дающая жизнь» или Ева обязательно встретит своего Адама.

Роза

Ещё одно иудейское имя, которое переводится как «любимая, красивая». Естественно, женщина с такой энергетикой притягивает в свою жизнь достойных и сильных мужчин.

Анна

Девушки с таким именем целеустремлённые и привыкли получать от жизни максимум удовольствия. Если она задумает удачно выйти замуж — у неё это получится!

Оксана

Ласковые и нежные Оксаны притягивают порядочных и сильных мужчин, которые нацелены на семью и рождение детей.

Виктория

Считаются роковыми женщинами, которым суждено разбить не одно мужское сердце. Но в конечном итоге, сдаются самому привлекательному претенденту.

Екатерина

Они с раннего детства нацелены на создание семьи. Взрослая Екатерина станет хорошей женой и мамой.

Полина

У этих девушек всегда много поклонников, поэтому выбрать себе хорошего мужа не составит труда.

Юлия

Они всем сердцем хотят создать крепкий брак. Юлия, как правило, только один раз выходит замуж, но на всю жизнь.

Татьяна

Танюша с детства любит общаться с противоположным полом. Повзрослев, выбирает себе такого мужа, с которым можно построить крепкие партнёрские отношения.

Хотим напомнить, что список весьма условный, ведь у любой женщины есть шанс создать счастливую семью!

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