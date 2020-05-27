Должна ли работа радовать

В нашей культуре существует довольно противоречивое представление о том, должна ли работа приносить удовольствие – или же это неизбежное зло, с которым нужно просто мириться, потому что она приносит деньги и другие бонусы.

Нужно ли оставаться на нелюбимой работе, даже если она приносит хороший доход? Или, наоборот – заниматься тем, чем нравится – но быть ограниченным в средствах к существованию – такие вопросы возникают довольно часто, а выборы, которые делаются под их влиянием, зачастую могут изменить целую жизнь человека.

Почему работа может перестать приносить удовольствие? Большое значение имеет то, под влиянием чего (или кого) принималось решение о вступлении именно в эту деятельность или эту компанию – возможно, для человека имело большое значение мнение окружающих (родителей, друзей), престижность места, значимость его в глазах общества.

Оказавшись внутри, человек смог уже составить собственное мнение о том, комфортно ему или нет находиться в таких условиях, и, вполне возможно, что понял – ему нужно что-то другое. Самое важное здесь – понять, что именно это «другое»: другая компания, другой офис, другая сфера деятельности вообще? Распространяется ли нелюбовь к работе на всю сферу или она локализуется именно в стенах конкретного мероприятия? Ответы на эти вопросы помогут определиться с тем, куда двигаться дальше. Ведь усталость и нежелание что-то делать вполне может быть сигналом о том, что мы действительно хотим чего-то другого, причем очень сильно, а так как заглушаем свой собственный голос чужими логическими рассуждениями, приходит отвращение и лень – как сигналы о происходящем.

Что еще могло случиться? Вполне возможно, что человек просто перерастает свое текущее место работы: да, 3 года назад здесь все было ново и интересно, но теперь превратилось в рутину, а хочется развиваться и расти – ведь в организме заложено желание к изменениям. В этом случае имеет смысл задуматься о том, можно ли как-то изменить свой функционал на текущем месте работы, поговорить с коллегами и руководством, возможно, выход найдется.

Немаловажную роль играют и такие факторы как собственно обстановка в коллективе. Очевидно, что туда, где некомфортно и небезопасно, лишний раз приходить не хочется: месторасположение (дальние дороги действительно утомляют), неудобный график (в начале можно не спать сутками, но долго это продолжаться не может, организм не резиновый). Можно попробовать задать себе вопрос о значении всех этих факторов – например, если бы офис был в 10 минутах от дома, а не в часе езды, хотелось бы мне туда приходить? Или если бы был более свободный график – было бы мне приятнее работать? Ответы помогут понять, что именно вызывает потерю интереса и радости от деятельности – и затем можно подумать о том, как изменить то, что опустошает и забирает силы, а, следовательно, и интерес к самой работе.

Джессика Франтова

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