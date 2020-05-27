Прогноз Ба Цзы на июнь: время Вороного Коня

Июнь 2020-го – время Черной или Водной Лошади, Жэнь У.

Очень интересный и непроходной месяц.

Во-первых, потому что это время столкновения энергии года с энергией месяца.

А столкновение всегда связано с некой динамикой. В такое время все приходит в движение. А на столкновении воды и огня, я бы сказала, в бурление.

Результат столкновения может быть как отрицательным, так и положительным. Но определенно стоит ожидать проявлений повышенной эмоциональности.

Образ Вороного Коня, согласитесь, на навевает минорного настроения.

Во-вторых, образуется нетипичный для этого времени года энергетический расклад. Традиционно июнь – месяц проявления самой сильной энергии огня.

Но в этом году этот огонь атакован водой. Как сверху, так и снизу. А потому слаб.

В лучшем проявлении это можно трактовать как мудрость и осторожность, побеждающие азарт и безрассудство. В худшем – как страхи и волнения, которые на корню гасят любую активность и не дают разгореться творческому огню преобразований.

Может быть поэтому, несмотря на динамизм энергии столкновения, какого-то выраженного движения вперед не получится. Наоборот, в работе могут образоваться некие препятствия и противоречия, связанные с прошлыми ошибочными действиями. И настолько весомые, что многие предпочтут или будут вынуждены просто отдохнуть. Или заняться чем-то простым. Тем, что дается легко и без напряга.

Стоит предупредить, что в негативных проявлениях столкновение Крысы с Лошадью грозит проблемами, связанными с худшими проявлениями стихий воды и огня. Это пожары и затопления, взрывы и ранения с кровопотерей.

Повышенную осторожность следует проявлять людям, в гороскопах которых уже имеются земные ветви Лошади и Крысы. А также людям, родившимся в годы, оканчивающиеся на 6.

Для ослабления аспекта столкновения «Лошадям» хорошо весь месяц носить с собой амулет в виде Быка, а «Крысам» – в виде Козы.

«Шестеркам» полезно следить за своими эмоциями и не допускать бесконтрольной агрессии.

В лучшем положении окажутся родившиеся в годы, оканчивающиеся на 8. Они будут не очень заметны, но именно у них все будет складываться наилучшим образом.

Важно отметить, что в месячном столкновении участвуют два «Цветка персика». Поэтому весь июнь в воздухе будет витать флер романтики. Людям захочется больше общения, красоты, секса и развлечений.

Безусловно, стоит насладиться всеми прелестями жизни. Но проявляйте повышенную бдительность в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 1, 14 и 26 июня 2020 года. Впрочем, бдительность не помешает в течение всего месяца.

Применительно к выбору дат время столкновения энергии года с энергией месяца – не лучший вариант для начала важных дел и запуска новых проектов. Лучше подождать более спокойного периода.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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