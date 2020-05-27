Выражайте чувства и мысли ясно — любовный гороскоп на 28 мая

Сегодня партнер может неправильно понять вас, поэтому попытайтесь выражаться яснее.

Овен ‌‌

В этот день многие Овны могут обсуждать со второй половинкой актуальные задачи вашего союза. Однако взаимопонимания сейчас вам нелегко достичь. Для поиска баланса интересов, возможно, стоит выждать. Не исключено, что одинокие Овны могут влюбиться с первого взгляда.

Телец

Сегодня Тельцы придут к выводу, что в их паре созрели перемены. Астрологические влияния таковы, что у одиноких Тельцов усиливается обаяние и привлекательность. Сегодня вы производите особенное впечатление на партнеров и можете подтолкнуть их к активности.

Близнецы

Скорее всего, сегодня Близнецам придется вернуться к нерешенной ранее проблеме. Постарайтесь принять решение не самостоятельно, а совместно с любимым человеком. Возможно, одиноким Близнецам захочется проявить заботу о потенциальном партнере.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки поймут необходимость серьезно обсудить будущие перспективы совместной жизни со своей второй половинкой. Однако вам будет нелегко понять друг друга. Одинокие Раки сегодня могут завязать отношения с представителем противоположного пола, который живет вдали от вас.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня произойдет важное событие, которое станет своеобразным испытанием для вас обоих. То, как вы оба себя проявите, покажет сможете ли вы и дальше сохранить ваш союз. Одиноким Львам текущее положение планет принесет уверенность в себе.

Дева ‌‌

Вашу вторую половинку сегодня отличает повышенная чувствительность и ранимость. Если любимый человек даже шутки воспринимает как обиду, постарайтесь взвешивать каждое свое слово. Одиноким Девам этот день принесет приятный романтический сюрприз.

Весы ‌‌

Благоприятные астрологические влияния этого дня принесут многим Весам гармонию в отношениях с любимым человеком. Сейчас в вашей паре царит доверие и полное взаимопонимание. Для одиноких Весов сегодняшний день – время щедрых подарков судьбы.

Скорпион

Если вы не можете правильно оценить ситуацию, то попросите кого-то вам помочь. Опирайтесь только на тех, кому можно смело доверить информацию о своей личной жизни. Возможно, сегодня одинокие Скорпионы сделают важный выбор из нескольких потенциальных партнеров.

Стрелец

Для многих Стрельцов сегодня будет особенно важно, чтобы любимый человек их услышал. Постарайтесь ясно выразить свою мысль, так как возможно искажение информации. В этот день одиноких Стрельцов день будет насыщен хлопотами и заботами, но они, скорее всего, будут приятными.

Козерог

Вряд ли в этот день вы будете полностью уверены в правильности выбора спутника жизни. Для того, чтобы окончательно не запутаться в отношениях, отложите обдумывание проблемы на другое время. Одинокие Козероги сегодня могут удачно познакомиться.

Водолей

Сегодня многие Водолеи вместе со второй половинкой получите счастливый шанс уладить все былые разногласия внутри вашей пары. Скорее всего, в этот день начнется новая, более гармоничная полоса в ваших отношениях. Одиноким Водолеям желательно посвятить сегодняшний день расширению круга знакомства.

Рыбы ‌‌

Если вы считаете, что ваши отношения себя исчерпали, то не стоит искусственно пытаться их реанимировать. В этот день вы сможете расстаться наиболее безболезненно. Для многих одиноких Рыб сегодняшний день принесет счастливую возможность устроить свою личную жизнь.

Гороскоп в сфере здоровье на 25 – 31 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Как позаботиться о себе во время ретроградной Венеры в Близнецах и почему стоит защищать психологическое здоровье, когда Меркурий войдет в знак Рака – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в видеогороскопе.