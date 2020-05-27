Не берите и не давайте взаймы — финансовый гороскоп на 28 мая

Почему сегодня стоит жить исключительно на свои средства и не занимать деньги другим?

Овен ‌‌

На сегодня Овнам не рекомендуется планировать важных дел. Особенно это относится к работе с документами и поездкам. Ситуация может стремительно поменяться. С некоторыми из деловых партнеров усиливаются разногласия. Вам не удастся добиться взаимопонимания в переговорном процессе. Отложите обсуждение острых тем на другой день.

Телец

Очень непростой день для тех Тельцов, чья профессия имеет отношение к творчеству и искусству. У вас может возникнуть много интересных идей, однако вы можете не найти поддержки со стороны единомышленников. Возможно, это будет связано с тем, что вы не сможете должным образом оформить и донести до них свои идеи. Уделите этому больше внимания.

Близнецы

У Близнецов это не лучший день для урегулирования отношений с начальством и инициатив, направленных на карьерное продвижение. Ищите опору в друзьях и единомышленниках. Успешно поработают те, кто имеет отношение к компьютерной технике и Интернету. Можно строить планы на будущее. Начальство может неожиданно выдать вас премию.

Рак ‌‌

Ракам следует проявить здоровый скептицизм при ведении дел с другими людьми. Сегодня никому ничего не обещайте и сами не верьте даваемым вам обещаниям. Цена слов сейчас крайне невелика, и в реальности выполнить обещание будет намного труднее, чем вам представляется. Руководящие работники смогут получить доступ к интересующей их информации.

Лев ‌‌

Сегодня Львам рекомендуется особое внимание уделить вопросу, куда уходят деньги. Следует максимально усилить самоконтроль и вести строгий учет расходов. Вам будет казаться, что вы совсем мало тратите, однако деньги будут таять из вашего кошелька с огромной скоростью. Попробуйте вовсе отказаться от крупных покупок и ограничьтесь самым необходимым.

Дева ‌‌

Повышенная внушаемость и эмоциональность не позволит Девам твердо придерживаться взятого курса. Ваше мнение относительно целесообразности тех или иных действий может часто меняться в зависимости от перемены настроения и мнений других людей.. Вместе с тем, вы будете удачливыми при обращении с заемными финансовыми ресурсами.

Весы ‌‌

У Весов этот день может быть связан с чувством неуверенности и сомнений. Основная причина этого – запутанные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Могут быть интриги, сплетни. Вместе с тем, это благоприятный день для развития партнерского бизнеса. Успешно проходит переговорный процесс с партнерами из других стран и регионов.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не строить иллюзий относительно размеров ожидаемой денежной премии. Если вам обещают заплатить крупную сумму в виде премии, то не факт, что это обещание будет исполнено. Вместе с тем, сегодня хороший день для инженеров и изобретателей. Мастера по ремонту автомобилей в сервисных центрах смогут быстро отыскать и устранить технические поломки.

Стрелец

У Стрельцов не лучший день для карьерного продвижения и контактов с вышестоящим руководством. Возможно, в той организации, где вы работаете, будут происходить какие-то пертурбации. И ваше положение в связи с этим будет неустойчивым. Вместе с тем, это хороший день для творческой работы. Вы сможете преуспеть также при свободном графике работы.

Козерог

Если Козероги будут иметь возможность выбирать, за какое из дел браться, то отдавайте предпочтение тем делам, которые можно закончить уже сегодня. Удача будет сопутствовать вам в завершении тех или иных дел. Также у вас будет достаточно сил, чтобы справляться с высокими нагрузками. Физический труд может стать наиболее успешным и высокооплачиваемым.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не брать и не давать деньги взаймы. Этим вы не решите своих проблем, а лишь еще более их усугубите. Жить по средствам и в точном соответствии с уровнем доходов – вот к чему сейчас лучше стремиться. Неплохой день для торговцев и водителей транспорта. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь клиентов и подписчиков.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут найти пути к усовершенствованию своего труда. Прежде всего, обратите внимание на технические новинки, механизмы. Если хорошенько поискать, то выясниться, что вы сможете использовать более производительную технику. Вместе с тем, это не лучшее время для предоставления клиентских услуг. Возможно, у вас возникнут трения с кем-то из клиентов.

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