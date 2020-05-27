Отпустите лишнее напряжение — гороскоп на 28 мая

6-7 лунные сутки. Аспект Луны во Льве к Венере в Близнецах делает атмосферу этих суток легкой и позитивной, снимает лишнее напряжение.

Положение Меркурия вынуждает частично сменить направление мыслей и круг общения. Стоит взять на сегодня паузу в текущих делах, повременить с новым контактом, поездкой, разговором, сообщением. День хорош для оживления симпатий, флирта. Могут привлечь внимание такие сферы, как визаж, мода, реклама, пиар, рисование, контакты с детьми, работа с изображениями (включая фото и юзерпики), выбор сувениров, игрушек, украшений, нарядов, оформление игровых, гостевых и выставочных площадок.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам стоит уделить внимание своей личной жизни. День способствует искренности, создает подходящий настрой для свидания и вручения подарков, помогает возобновить забытый флирт или приостановленный роман. Таланты и креативные идеи лучше реализовывать в мирном творчестве — например, через хобби, связанное с дизайном, украшениями, визажем. Хорошо развивать чувство красоты и гармонии у детей.

Телец

Тельцы сегодня не свободны в главном, но выбор есть в деталях. День не располагает к скуке, позволяет отступить от строгих правил, избежать давления и контроля. Даже в повседневный быт и рутинный труд можно внести долю игры и элемент праздника. Найдется повод для небольшого креатива. Хорошо повеселиться вместе с друзьями или детьми. Можно добавить комфорта в дом, купив приятную глазу мелочь.

Близнецы

Атмосфера этого дня созвучна текущему настрою Близнецов, который склоняет их мириться с неприятностями и радоваться жизни. В делах и напряженных размышлениях желательна пауза. День хорош для забот о красоте и комфорте. Можно баловать себя мелочами, которых вам долго не хватало: приятными ароматами, модными яркими деталями, бьюти-процедурами, легким общением со старыми знакомыми (лучше женщинами).

Рак ‌‌

Ракам лучше повременить с разговором, заявлением. Неплохая идея - шоппинг: это и развлечение, и шанс творчества (особенно, если пройтись по магазинам «живьем»). Нежелательны крупные траты, опт, скучные рутинные покупки. Новинки стоит брать лишь ради теста. Хорошо искать штучный товар, выбирать по случаю яркие или несущие свет мелочи, украшения, аксессуары для игр, отдельные детские и летние вещи.

Лев ‌‌

Львам стоит сделать ставку на дружелюбие, гибкость и дипломатичность. Сегодня эти качества легко согласуются с вашими текущими нуждами и гармонируют с вашим настроением. Наиболее приятными обещают стать контакты с представительницами женского пола (особенно, если это ваши давние знакомые). Но не стоит слишком откровенничать с ними: настал период, когда некоторые сведения лучше держать в секрете.

Дева ‌‌

Сегодня звезды не советуют Девам стремиться на авансцену, лучше оставаться в тени. Решая необходимые по ситуации вопросы, стоит использовать обходные пути (особенно, если речь идет о какой-то деликатной проблеме). Хорошо иметь тайного посредника. Общий ход событий изменит направление ваших мыслей. Наблюдая за сюжетами чужой жизни, вы начнете чаще задумываться о своем личном прошлом или будущем.

Весы ‌‌

У Весов есть все для приятного дня: хорошая совместимость с окружением, удачное стечение обстоятельств. Ваш легкий настрой будет отлично сочетаться с настроением друзей, близких людей, случайных попутчиков. Будет естественным интерес к моде, праздникам, шоу, светской жизни. Творческие странности, сюрпризы, чудачества будут иметь безобидную форму. Возможен оригинальный подарок или знак внимания.

Скорпион

Скорпионам стоит отложить начинания, связанные с общением, путешествиями, учебой, поисками информации. Преждевременный старт даст небольшой внешний эффект, но вряд ли вы получите желаемый результат в полном объеме. Сегодня лучше заняться мелочами, связанными с рекламой и пиаром. Время, потраченное на них, не пройдет напрасно, особенно, если вы продвигаете свои таланты или интересы своих детей.

Стрелец

Стрельцы сегодня на позитивной волне. Главным подарком судьбы вплоть до ночи будет приятное общение. Это удачный день для возобновления старых контактов, оживления забытых любовных флюидов, продолжения переговоров или консультации. Путешествие или диалог пройдут комфортнее, если рядом с вами находится симпатичный попутчик, переводчик, гид, или на связи остается привлекательный для вас человек.

Козерог

Сегодня звезды предлагают Козерогам во всем стараться видеть приятное. Для позитива в этот день не нужны крупные удачи, достаточно мелочи. Вас может порадовать комплимент коллеги, шутка друга, улыбка ребенка или вид играющего животного. Также, в эти сутки вам важно знать меру, в том числе, в творчестве, любви и развлечениях. Не стоит вытягивать ответы из собеседников: вскоре они выскажутся сами.

Водолей

Водолеям стоит пользоваться моментом свободы от жестких правил. В этот день отступают личные зажимы и психологические комплексы, не так важны общие социальные рамки и условности. Можно надеяться на ответную симпатию, на подарок, знак внимания или уступку. Не обязательны длинные объяснения: улыбка будет значить больше, чем слова. Удачный момент для свидания, встречи с ребенком или бывшей пассией.

Рыбы ‌‌

Этот день мешает Рыбам быть полностью свободными и независимыми, зато упрощает им любую задачу и избавляет их от уныния. У вас будет возможность выбирать легкие занятия, общаться с приятными людьми. Самое скучное дело может превратиться в забавную игру или творческий эксперимент. Удастся смягчить отношения с коллегами или близкими, поладить с детьми, сделать терпимее лечебные и бытовые процедуры.

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