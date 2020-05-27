О чем могут рассказать мужские руки

Если вы рассмотрите руки своего любимого молодого человека, то вы сразу многое о нем узнаете. Ниже мы расскажем, на что надо обратить внимание.

Знаки, которые действительно важны

В первую очередь, найдите на ладони вашего любимого линию, которая начинается под указательным пальцем, а именно - линию ума. Если она изогнута, то перед вами творческий человек. Если же она плавная, то перед вами практичный человек, далекий от романтики.

При очень длинной линии ума мужчина внимательный и с уважением относится к женщине. А вот при короткой, он, как ребенок, однако веселый и с чувством юмора. Подумайте, нужен ли вам большой ребенок.

Если линия ума не пересекается с линией жизни, вы сильно рискуете, связавшись с таким кавалером. Скорее всего, он авантюрист и склонен к обману.

Сожмите руку своего мужчины. Если она жесткая и сильная — перед вами явный эгоист. И наоборот, если его руки мягкие, то иногда он может быть безразличным, но он нежный и умеет делать женщину счастливой.

Толстый большой палец говорит о доброте. А, вот, худой большой палец говорит о том, что скорее всего мужчина бесчеловечный и малограмотный.

Мужчины с маленькими руками очень серьезно относятся к общественному мнению, и если их ногти слишком маленькие, они не доверяют окружающим.

Посмотрите внимательно на его пальцы. Если они круглые, то речь идет о мужчине - мечты любой женщины. Длинные заостренные пальцы могут принадлежать людям, которые ставят духовные ценности выше материальных.

Мужчины с очень большим среднем пальцем часто жаждут власти. Это доказывает пример Наполеона.

Мужчины, у которых указательный палец длиннее, чем их средний, более позитивны, успешны в жизни и работе. Они не обделены женским вниманием. А это означает, что вам придется выдерживать постоянную конкуренцию.