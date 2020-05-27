То, как вы держите телефон, многое расскажет о вас

Выберете картинку, которая больше всего вас характеризует. Простой психологический тест поможет определить самые сильные стороны вашего характера.

№1. Лидер

©navolne.life

Вы привыкли не выполнять работу, а командовать процессом. Ведь самое главное, это хороший лидер, и тогда команда точно добьется успеха. Действительно, из вас прекрасный начальник, за вами с радостью идут люди и выполняют ваши поручения. Но проблема в том, что лидер всегда остается лидером и иногда вы от этого страдаете. Особенно в взаимоотношениях с близкими. Вам нужно понять, что командовать в семье нельзя. Здесь все решения должны приниматься путем диалога и высказывания разных точек зрения. Вам стоит научиться разделять личную жизнь и работу и «отключать» начальника дома.

№2. Душа компании

©navolne.life

С вами всегда приятно поговорить. У вас много друзей и все они ценят вас. Не удивительно, ведь вы именно тот друг, который приехать на помощь в два часа ночи. Пойти на какую-нибудь авантюру? Вы не то, что согласитесь, а скорее всего и предложите такую идею. Вы стараетесь давать своим друзьям все, что только можете. Но иногда стоит быть с этим поосторожнее. Ведь если раздать всего себя, что останется вам?

№3. Генератор

©navolne.life

Ваш мозг никогда не отдыхает. Ему всегда нужна работа. И сколько бы вы не работали, всегда будет мало и будет казаться, что можно еще больше. При этом в вашей голове постоянно рождаются новые и нестандартные идеи или пути решения проблем. В любой сложной и запутанной ситуации близкие всегда обратятся к вам. Ведь они знают, что вы из точно спасете.

№4. Поддержка

©navolne.life

Вы сможете выслушать и поддержать в любой ситуации. И это действительно ценное качество. Ведь осудить легко, а вот понять куда сложнее. Но вам удается прекрасно с этим справляться. Вы не только поддерживаете, но и искренне сочувствуете человеку. Порой принимая его проблемы слишком близко к сердцу. И это далеко не всегда хорошо сказывается. Вам стоит понять, что перегружать себя проблемами других не стоит, иначе когда-то вы просто не выдержите и сорветесь.

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