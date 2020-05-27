От любви не убежать: женщины по знаку зодиака, которых любят все мужчины

Замечали ли вы, что есть женщины, которые пользуются неизменным вниманием мужчин?

Астрологи вычислили 3 «женских» знака зодиака, в которые мужчины влюбляются чаще остальных.

Возглавляет список Женщина-Скорпион (23.10-21.11) – сама чувственность и шарм. Ее сексуальность прослеживается во всем: от позы до улыбки. Скорпион не любит скучных и жадных мужчин, поэтому выбирает придирчиво и часто устраивает проверки, испытывая на претендентах свои «магические» чары. Если женщина-Скорпион наделена еще и блестящим умом, то ситуация для поклонников осложняется: мужчина хочет безраздельно обладать таким редким экземпляром, но боится не соответствовать, а потому, даже сильно влюбившись, предпочитает держаться на расстоянии. Со Скорпионом мужчине стоит всегда быть начеку и не разбивать ей сердце, поскольку это один из самых мстительных знаков.

Женщина-Лев (23.07-22.08) притягивает мужчин шикарным внешним видом и невероятной уверенностью в себе. Она не обязательно красавица, скорее, это сочетание стиля и внутреннего ощущения собственного достоинства. Мужчины часто хотят заполучить «Львицу» не столько потому, что влюбились, а для поддержания своего статуса. Однако, познакомившись ближе, они понимают, что рядом – невероятно страстная женщина, и чувства разгораются с невиданной силой. Мужчина боготворит «Львицу», вкладывается в эти отношения эмоционально и финансово. Сама женщина-Лев искренне влюбляется редко, скорее, поддерживает драматизм ситуации и наслаждается потоком внимания и дорогими подарками.

Женщина-Близнецы (21.05-20.06) обладает массой достоинств, особенно с мужской точки зрения. Она настолько любит поговорить, что у мужчины не возникает необходимости развлекать ее разговорами. Эта женщина легка в общении, дружелюбна и не требует постоянных доказательств любви к себе, что делает отношения с ней необременительными. Близнецы способны на спонтанные необдуманные поступки, что в мужских глазах придает им шарма и позволяет выглядеть более мудрым и сильным на их фоне. Близнецы могут с равным успехом заниматься бизнесом или семьей, они всегда примут точку зрения своего мужчины на этот вопрос и будут счастливы.

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Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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