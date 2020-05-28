Хорошо ли быть трудоголиком

Если человек много работает ради карьеры, повышения зарплаты или ему просто очень интересно дело, которым он занимается – порадуемся его целеустремленности.

Для трудоголика работа – единственный возможный способ существования и самореализации. Его цель – не результат, а процесс. Чем работы больше, тем лучше. Если ее нет, человек начинает испытывать дискомфорт, эмоциональную «ломку».

С психологической точки зрения, «трудоголизм» – это та же зависимость, только от работы. Человек погружается в дела и таким образом уходит от решения проблем, внешних или внутренних, сводит к минимуму контакты с окрущающими, не относящиеся к работе, перестает отдыхать и уделять время себе.

Следствием чрезмерной трудовой нагрузки становятся стресс и хроническая усталость, подорванное здоровье, ухудшение отношений с близкими людьми, сужение интересов.

Скорее всего вы - трудоголик, если:

1. Отдых не приносит удовлетворения, скорее раздражает, потому что воспринимается как не имеющий смысла.

2. Любые развлечения (прогулки, чтение, общение с близкими) воспринимаются с досадой и иногда вызывают приступы агрессии.

3. Ощущение самодостаточности и уверенности в себе присутствует только на работе. В свободное от работы время вы ощущаете себя ненужным, времяпрепровождение – бесцельным, периодически это выливается в раздражение и необъяснимое недовольство собой и окружающими.

4. Цели ставятся все более сложные, а порой и нереальные. При этом любая неудача в работе воспринимается как личное поражение.

5. Часто возникает необоснованный страх потерять работу. Поскольку потеря работы воспринимается как потеря части себя, этот страх может ощущаться как страх смерти.

Мир постепенно сужается. Чувства и эмоции постепенно угасают. Отношения с близкими становятся все хуже. Работа полностью поглощает человека. Чем дольше идет этот процесс, тем сложнее трудоголику осознать происходящее и вернуться к нормальной жизни.

Если вы вдруг осознали, что вы – трудоголик, значит, процесс еще не зашел слишком далеко, и вы можете попробовать справиться сами. Начните с малого:

1. Каждый день уходите с работы на полчаса раньше, чем обычно. Ваша цель – покидать офис вместе со всеми (не задерживаясь, больше чем на час).

2. Волевым усилием перестаньте работать в выходные (или брать работу на дом).

3. Попробуйте хотя бы 2 вечера в неделю посвящать не работе (спорту, чтению, общению с друзьями).

4. Возьмите отпуск и оставьте дома ноутбук.

Если вы понимаете, что эти способы не работают, ощущение тревоги не покидает, а отдых кажется бессмысленным и ненужным или даже вызывает агрессию – обращайтесь к специалисту.

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