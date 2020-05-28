Фэн-шуй-прогноз на июнь: денежное дерево растет на западе

В июне (после 5 числа) лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэн-шуй сложатся на севере и юго-западе.

Кроме того, весьма привлекательный расклад Ци Мень Дун Цзя образуется на западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите использовать лучшее, что в наступающем месяце предлагает нам Вселенная.

Настраивайтесь на то, что обстановка вокруг вас будет меняться довольно быстро. И вы не всегда будете успевать вовремя среагировать в слишком скоро меняющихся обстоятельствах.

Хорошая реактивность особенно понадобится северянам. Комбинация звезд 3/9 и северный расклад Ци Мень Дун Цзя поддержат тех, кто смел, не боится конкуренции, но при этом достаточно мобилен, вариабелен и способен вовремя отступить и сменить тактику, когда это потребуется. Вам будет легче ослабить позиции конкурента, используя тайные средства и скоростной режим. Сделайте ставку на точность и качество, и деньги потекут именно к вам.

Особенно если вы каким-либо образом задействуете в своем помещении еще и западный сектор. Западное сочетание звезд будет не очень благостным. Собственно, так же, как и северное. Но деньги, как правило, благости и не предполагают. Два основных денежных показателя Ци Мень Дун Цзя – Врата Прибыли и знак У на небесном кольце, который, собственно, и обозначает деньги, находятся именно здесь – на западе. Поэтому для бизнеса запад, пожалуй, самый важный сектор в июне. Как минимум, здесь стоит основательно прибраться. Так сказать, расчистить деньгам дорогу. Хорошо, если на западе находится входная дверь в ваш офис или большое окно, которое стоит почаще открывать для проветривания всего помещения.

Комбинация западных звезд способна спровоцировать некую борьбу мнений и противоречия между старыми и новыми подходами. Но и этот процесс может оказаться вполне конструктивным и поспособствовать появлению продуктивных идей.

Юго-западные энергии в июне окажутся наименее деловыми из благоприятных. Здесь лучше настраиваться на отдых, либо легкую, не особенно трудоемкую деятельность. Которая, тем не менее, также способна принести вам прибыль.

Но с активным юго-западом так же легко можно и существенно потратиться. Особенно на всё тот же отдых, развлечения, увлечения, творчество и путешествия.

Помимо этого, комбинация звезд 1/4 особенно благоволит делам сердечным. Если вы находитесь в свободном поиске, чаще находитесь именно в этом секторе и активируйте энергию юго-запада красивыми живыми цветами.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях июня, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

Это традиционный в 2020 году восток, к которому добавится северо-запад. Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени.

С пожеланием фэн-шуйного июня, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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