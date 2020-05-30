Одноразовая любовь — романтический гороскоп на неделю 1-7 июня

Любовный гороскоп на неделю 1-7 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌

В начале недели Овны и их партнеры увлечены взаимным манипулированием, причем Овны поведут свою игру более скрытно. Середина недели поможет перейти на другую волну и раскрыться в интимном жанре. В пятницу и субботу потянет на приключения, вернется двойственность. Воскресенье поставит перед выбором.

Телец

На этой неделе звезды покровительствуют влюбленным Тельцам в среду, четверг и воскресенье. Это те самые дни, когда вы можете стабилизировать отношения, несмотря на все сомнения и противоречия. В середине недели лучше предоставить инициативу партнеру, а в воскресный день взять ее в собственные руки.

Близнецы

В личной жизни Близнецов на этой неделе продолжается фаза «все сложно». Даже если вы за разнообразие, такое положение вещей начнет вас нервировать. Звезды дают совет: держите собственное равновесие и в меру подыгрывайте партнеру. Не потакайте всем чужим капризам без исключения, особенно, 5-6 июня.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам стоит быть активнее в середине недели. В это время удачно пройдет сложный разговор, сложатся подходящие условия для интимных утех. Не так-то просто окажется обоим закрыть дверь в прошлое. В воскресенье партнер задаст вам «неудобный» вопрос (или вызовет его у вас своим поведением).

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленным Львам наиболее комфортно в дни 1, 2, 5 и 6 июня - но речь идет лишь об изначально подходящем настрое. Подлинная гармония и настоящая удача ждут вас после того, как вы искусно преодолеете все подводные течения, сумев не утонуть в мутных потоках «романтического» прошлого.

Дева ‌‌

Влюбленных Дев неделя ведет к важному рубежу. Наиболее уязвимы Девы, для которых личная жизнь главное, а партнер - «свет в окошке», является образцом, авторитетом или боссом. Неизбежные в этом случае эмоциональные качели вам компенсирует взаимопонимание на уровне слов и дела, наличие общих друзей.

Весы ‌‌

Весам стоит дополнительно позаботиться о своей привлекательности для любимого человека в понедельник и вторник: в этом случае, многие разногласия будут смягчены, так как ему будет труднее противиться вашему обаянию. Но не переусердствуйте: разбудите тайную ревность, которая позже вырвется наружу.

Скорпион

На этой неделе у влюбленных Скорпионов «карты на руках» в среду и четверг. Можете смело следовать в эти дни своим старым привычкам, повиноваться интуиции или желанию: партнер не устоит. Не самым плохим днем для любовных игр станет и воскресенье, но тут вам уже потребуется менее стандартный прием.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе лучше не злоупотреблять интимным форматом общения (возобновленные романы и браки прошлого - не исключение). Сделать все возможное для гармонизации отношений желательно уже в понедельник или вторник. Подойдет совместное посещение небанального, но нейтрального мероприятия.

Козерог

Козерогам сейчас следует внимательнее относиться к словам партнера: они звучат не просто так. Мнительным Козерогам стоит реже слушать «альтернативные мнения» о своем романе (особенно, в понедельник, вторник и воскресенье): это может подорвать равновесие в паре или ваш личный эмоциональный баланс.

Водолей

Влюбленные Водолеи, уже завязавшие отношения, могут планировать свидания на 1, 2, 5, 6 июня. Важно помнить, что сейчас рано брать какие-либо обязательства. Одинокие Водолеи в эти дни могут воспользоваться случаем и поупражняться в легком невинном флирте, рассчитывать на что-то серьезное не стоит.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыбам лучше дать волю своим страстям в среду и четверг - сделав шаг самим или искусно подхватив чужую инициативу. Удастся легко перейти от слов к действию. Уместны небольшие эксперименты. Воскресенье окажется не хуже, если вы станете чуть хладнокровнее и сможете контролировать себя.