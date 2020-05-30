Избавьтесь от стереотипов — финансовый гороскоп на неделю 1-7 июня

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 июня 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнов на этой неделе не рекомендуется полагаться на свои деловые связи. Возможно, вы считаете, что у вас имеются обширные деловые знакомства, с помощью которых вы способны быстро решить любой вопрос. Однако на этой неделе всё может оказаться не столь радужно. И при обращении к своим знакомым по тем или иным вопросам вы рискуете получить отказ. Кто-то будет в этот период сильно занят, а кто-то сошлется на отсутствии возможности вам помочь. Поэтому старайтесь самостоятельно решать свои вопросы. Это не лучшее время для работы с документами и для деловых поездок, знакомств. Торговцы и водители транспорта могут столкнуться с трудностями, отсутствием клиентов. Наиболее успешная тема недели – это рост доходов за счет использования ресурса недвижимой собственности. Хорошо поработают строители, коммунальщики, риелторы. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в покупку недвижимости.

Телец

Эта неделя может обернуться для Тельцов большими финансовыми рисками. Возможно, у вас появится некоторая сумма свободных денег. И вам могут предложить вложить эти деньги в рискованный, но потенциально очень прибыльный проект. Вас могут убеждать, что дело верное и высокая прибыль будет обеспечена. Однако звезды советуют проявить осмотрительность. Потому что очень высок риск понести крупные убытки. На этой неделе в первом приоритете должна стоять задача о том, как сохранить имеющиеся финансовые ресурсы. Держитесь подальше от игры на товарно-сырьевой бирже и от всевозможных брокерских контор – именно эти структуры вернее всего могут завести вас в убытки. Также это не лучшее время для планирования, маркетинговых и научно-технических исследований. Вместе с тем неделя пройдет успешно для работы с информацией, торговли и деловых поездок. Используйте эти дни для расширения и укрепления деловых связей.

Близнецы

У Близнецов эта неделя может быть связана с усилением противоречий с начальством. Возможно, у вас усилится желание проявить свои способности и принимать самостоятельные решения. Однако у начальства на этот счет может быть прямо противоположное мнение. От вас будут требовать строгого подчинения исходящим свыше приказам и распоряжениям. А всякие попытки проявить инициативу могут рассматриваться как самоуправство и выход за рамки компетенции. В таких условиях не может быть и речи о карьерном росте. Наоборот, велики риски получить порицание или понижение в должности. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то старайтесь удерживать себя от резких и опрометчивых поступков. Результативность прямолинейного поведения существенно снижается в эти дни. Гораздо успешнее поработают те, кто тихо и мирно выполняет свои обязанности. Успешно поработают фрилансеры и те, кто занимается выполнением частных заказов.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе рекомендуется проявить осмотрительность с точки зрения соблюдения норм закона и служебных инструкций. Не следует искать обходные пути там, где открытыми методами не удается добиться результата. Любые нарушения не останутся незамеченными. Возрастает вероятность проверок, ревизий, контрольных закупок. Представители фискальных властей могут проявить повышенный интерес к вашей работе с тем, чтобы попытаться поймать вас на нарушениях. Могут быть штрафные санкции на дороге при перевозке грузов. Это не лучшее время для служебных командировок и контактов с иностранцами. Работа вахтовым методом также попадает в зону риска – не исключены крупные штрафы за нарушения дисциплины. Вместе с тем в эти дни у вас может усилиться интуиция и дар предвидения. Вы сможете заранее предвидеть неприятности и уходить от этих неприятностей. Успешно идет работа над составлением бизнес плана. Старайтесь держать ситуацию под личным контролем.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе следует быть готовыми к внезапным изменениям обстоятельств. Ваши планы относительно каких-то дел на эту неделю, возможно, придется корректировать в оперативном порядке. В результате может оказаться, что в первый приоритет выйдут совсем другие вопросы. Следует быть осмотрительнее при работе с металлами и механизмами. Возрастает вероятность случаев производственного травматизма. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. А также старайтесь не прибегать к финансовым заимствованиям. Все это потенциально убыточные темы. Вместе с тем на этой неделе у вас могут произойти позитивные подвижки в карьере. Отношения с вышестоящим руководством могут стать более доброжелательными и доверительными. Если вы заинтересованы в дополнительной подработке, то в середине недели есть шанс найти работу в удаленном режиме.

Дева ‌‌

Девы в течение всей этой недели могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Может сложиться крайне сложная обстановка в карьере и в отношениях с деловыми партнерами. Договоренности могут нарушаться, переговорный процесс может осложниться. И при этом у вас не будет возможности хоть как-то повлиять на складывающиеся обстоятельства. Поэтому вам, возможно, придется как-то приспосабливаться к обстоятельствам, чтобы свести вероятные неприятности к минимуму. Если вы занимаете руководящие должности, то не торопитесь принимать важные решения. Сейчас принимаемые вами решения могут привести к серьезным осложнениям. Старайтесь не допускать нарушения договорных обязательств. Также на этой неделе складывается благоприятная ситуация для обмена опытом, профессионального обучения и командировок. Сотрудничество с иностранцами будет выгодным.

Весы ‌‌

У типичных Весов на этой неделе могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Возможно, вам покажется несправедливым то, как распределяются обязанности между коллегами и что на вас могут взвалить наиболее трудную работу. Если есть возможность самим выбирать, чем заниматься, то отдавайте предпочтение наиболее простой работе, для выполнения которой не требуется большой квалификации. Дело в том, что сейчас у вас возрастает вероятность не справиться с работой из-за ее большой сложности и трудоемкости. Уровня ваших профессиональных знаний может оказаться недостаточно для качественного выполнения работы. И на этом фоне могут осложниться отношения с коллегами. Однако для руководящих работников эта неделя может открыть благоприятные возможности по внесению изменений и реформированию стиля и методов работы. Можно делать кадровые перестановки.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе возрастает риск финансовых убытков. Крайне нежелательно делать финансовые заимствования и совершать крупные покупки по кредитной карточке. У бизнесменов возрастают риски убытков при совершении оптовых закупок партий товара с целью перепродажи. После покупки товара может выясниться, что он не пользуется спросом и вложенные деньги могут зависнуть. Особенно неблагоприятное время для игроков на валютной и фондовой бирже. Старайтесь заблаговременно закрывать открытые позиции, пока они не перешли в убыток. Воздержитесь от любых финансовых спекуляций. Вместе с тем эта неделя может сложиться благоприятно для делового партнерского сотрудничества. Особенно это касается взаимодействия с деловыми партнерами из других стран и регионов. Успешно проходят командировки.

Стрелец

У типичных Стрельцов, имеющих отношение к сфере недвижимости, могут возникнуть осложнения в делах. Если вы занимаетесь ремонтно-строительными работами, то можете потерять много времени впустую из-за простоя по причине нарушения обязательств. Подрядчики могут не поставить вам своевременно стройматериалы. Это не лучшее время для поисков помещения под аренду. У риелторов может сорваться сделка по купле-продаже или аренды недвижимости. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия. Договорные отношения могут срываться, сроки выполнения работ не соблюдаются. Вместе с тем это относительно благополучное время для технически одаренных людей, изобретателей, инженеров. Вы сможете предложить интересные технические решения, благодаря которым может существенно вырасти производительность и качество труда. Хорошо идет освоение технических новшеств.

Козерог

Козерогам на этой неделе будет непросто выполнять текущее дела. Могут увеличиться нагрузки, и вы рискуете не уложиться в запланированные сроки. Кроме того, могут осложниться отношения с окружающими людьми, и это может дестабилизировать вашу нервную систему. Не позволяйте никому отвлекать вас от выполнения текущей работы разговорами на посторонние темы. Так вы можете потерять много времени впустую, а на выполнение своей основной работы времени может не хватить. Сложнее всего придется тем, кто по роду своей деятельности вынужден часто контактировать с клиентами, заказчиками. Например, у торговцев могут возникать конфликтные ситуации с покупателями. Непростое время для работы с информацией, с документами. Вместе с тем это благоприятное время для тех, кто работает в индустрии моды, спорта, отдыха и развлечений. Также можно заниматься операциями по обмену валюты.

Водолей

У Водолеев на этой неделе возрастает риск понести финансовые потери. Дело в том, что у вас может усилиться стремление к финансовым авантюрам и спекуляциям. Возможно, вам будет казаться, что благодаря этим спекуляциям вы сможете за короткий срок резко увеличить свои доходы. Особенно это характерно для игроков на валютной и фондовой бирже. Также вам могут предложить вложить деньги в некий высокодоходный проект. Звезды советуют вам не делать ничего такого, что могло бы повысить риск потери денег. Основной задачей этой недели является не столько увеличение доходов, сколько сохранение уже имеющихся в вашем распоряжении финансовых ресурсов. Вместе с тем это прекрасное время для конструктивной работы в трудовом коллективе. Успешно идет обмен опытом с коллегами. Работодатель может улучшить условия труда на рабочем месте. Успешно идет умственная работа, связанная с техникой и компьютерами.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы на этой неделе будут склонны к инициативному поведению. Однако усиление пробивных способностей не всегда приводит к позитивному результату. Дело в том, что в своих излишне прямолинейных поступках вы будете склонны не учитывать интересы других людей. А это чревато риском возникновения конфликтных ситуаций. Наибольшие осложнения могут возникнуть в семейном и строительном бизнесе. Высокий конфликтный фон может помешать вам своевременно завершить работу. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться. Это неблагоприятное время для подготовки отчетной документации. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности. Вместе с тем это благоприятное время для профессионального обучения, социально ориентированного труда и консультаций в сетевом маркетинге. Успешно идет наработка деловых связей.