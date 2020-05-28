Не вмешивайтесь в чужие дела – финансовый гороскоп на 29 мая

Почему сегодня не стоит помогать другим делом или советом?

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов может возникнуть недопонимание с деловыми партнерами. Возможно, ваши инициативы не получат должной поддержки со стороны тех, с кем вам приходится работать. Не пытайтесь никого переубеждать. Воздержитесь от обсуждения острых вопросов, поскольку это может еще больше усилить непонимание. Не лучшее время для ведения переговоров.

Телец

Сегодня у Тельцов неблагоприятный день с точки зрения условий работы и доходов. Возможно, вам будут поручать не самую выгодную работу, но достаточно трудоемкую. В результате вы можете много времени терять на преодоление каких-то препятствий. Для этого дня характерен низкооплачиваемый труд. Тем не менее уделите внимание качеству своей работы.

Близнецы

У Близнецов сегодня не лучший день для участия в конкурсах, соревнованиях, кастингах и любых видах конкурентной деятельности. Не следует полагаться на удачу в спекулятивных видах деятельности. Операции по обмену валюты могут оказаться невыгодными. Отдавайте предпочтение той работе, в которой вы ощущаете себя профессионалами.

Рак ‌‌

Ракам рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими людьми. Это непростой день для работников гостиниц, ресторанов и закусочных. Следует быть внимательнее при контактах с клиентами. Среди них могут быть не вполне адекватные люди. Будьте внимательны при расчетах с клиентами – не исключено, что вас попытаются обмануть.

Лев ‌‌

Сегодня Львов могут вовлечь в дела, которые не имеют к вам лично никакого отношения. Постарайтесь дистанцироваться от втягивания в чужие проблемы. Это не даст вам ничего в позитивном смысле. Более того, вас в итоге могут обвинить в том, что вы вмешиваетесь в чужие дела. Научитесь говорить твердое «нет» попыткам отвлечь вас от своей работы.

Дева ‌‌

Сегодняшний день у Дев может быть связан с трудностями при достижении поставленной цели. Постарайтесь не ставить перед собой излишне сложных и труднодостижимых задач. Даже если не удается все успевать, то не стоит по этому поводу сильно волноваться. Вы обязательно сумеете наверстать упущенное во второй половине дня.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов хороший день для любой работы и любых занятий кроме профессионального обучения и дальних поездок. Работа, рассчитанная на масштабный успех, вряд ли будет вам по плечу. Также это не лучшее время для сдачи экзаменов, зачетов, аттестационных заданий. Используйте этот день для выполнение мелкой и незначительной текущей работы.

Скорпион

Если у Скорпионов имеются невыплаченные долги, то сегодня кредиторы могут напомнить вам об обязательствах. Это хорошее время для тех, чья работа не связана с риском. Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы усилить риск потери финансовых ресурсов. Соблюдайте правила техники безопасности – не исключены случаи производственного травматизма.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов партнерский бизнес может оказаться весьма уязвимым с точки зрения устойчивости. Все дело в том, что обстоятельства могут неожиданно поменяться и вам станет труднее находить взаимопонимание с партнером. Воздержитесь от долгосрочного планирования и работы в составе группы, коллектива. Индивидуальный труд может оказаться более успешным.

Козерог

Сегодня у типичных Козерогов может возникнуть ощущение, будто кто-то или что-то удерживает вас за руки и за ноги и всячески препятствует вашей работе. Плановые дела могут оказаться под угрозой срыва. Отношения между коллегами и с начальством могут разладиться, трудно будет найти взаимопонимание. При серьезных осложнениях отложите важные дела на другой день.

Водолей

Благоприятно складывается этот день для тех Водолеев, кто работает по найму и выполняет рутинную работу. При выполнении текущих дел у вас не возникнет никаких проблем. Однако воздержитесь от участия в конкурентных видах деятельности и от проведения рекламных акций. Ваша деловая репутация может пострадать от тайных недоброжелателей.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут спокойно и размеренно работать, если не будут ставить перед собой цель непременно завершить какое-то дело. Именно на стадии завершения дел у вас и могут возникнуть основные проблемы. Работа над текущими делами окажется предпочтительнее. Также воздержитесь от подведения итогов – это может привести к ошибкам.

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