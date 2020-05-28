Будьте внимательны к деталям — гороскоп на 29 мая

7-8 лунные сутки. Сегодня утром огненная Луна без курса может создать ощущение тупика.

Все начинания лучше планировать на вторую половину дня. В это время рецепция сменивших знак Луны и Меркурия даст новый повод для разговоров, повысит внимание к деталям работы, быта, лечения, хозяйства. Вызовут особый интерес нюансы из области фармацевтики и химии, тонкости рецептуры или производственных технологий. Возможен разговор с домочадцами, коллегами, друзьями, обслуживающим персоналом. Может наметиться визит в аптеку, к врачу, в сервис или ветклинику. Полезно ознакомиться с обновлениями в инструкциях и руководствах.

Овен ‌‌

Первую половину дня Овны могут провести без особых забот. А вот во второй половине дня хлопот прибавится. Появится новый повод для разговоров в доме или на работе. Темой для беседы может стать жилье, семейный вопрос, помощь по хозяйству. Внимания может потребовать служба, питомец, ваше или чужое здоровье. Ситуация может потребовать тайных маневров, неожиданных трат или применения новых приемов.

Телец

В начале дня Тельцам придется считаться с обстановкой в доме, потребностями семьи и близкого окружения. Во второй половине дня ситуация изменится, но некоторые приоритеты останутся прежними, например, для родителей будут в силе нужды детей. Обстоятельства начнут работать на вас, важно побыстрее включиться в новый ритм событий. Появится отличный повод для разговора и дальнейших активных действий.

Близнецы

Первую половину дня Близнецы вправе посвятить свободному творчеству или приятному ничегонеделанию. В текущих делах ожидается затишье. Во второй половине суток вокруг вновь закипит жизнь, появятся новости и толковые идеи. Сместится фокус интересов. Личные капризы придется отложить, так как в центре внимания окажется жилищная, семейная, хозяйственная или финансовая ситуация. Возможны новые траты.

Рак ‌‌

Ракам день принесет свежие идеи, новые маршруты и возможности. Откроется новый канал для общения или возникнет близкая вам тема для разговора. У вас появится право голоса или сильная потребность высказаться. Может наметиться полоса поездок, контактов, интенсивных тренингов, подробного инфообмена. Особое место в вашем списке новых дел займут связи с друзьями, соратниками, группой по интересам.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит включаться в поток событий с самого утра. Первую половину дня вам лучше провести в своем личном режиме, согласно настроению и самочувствию. Вторую половину суток желательно посвятить текущим делам: в них наверняка будут мелкие, но существенные перемены. Не помешает заново изучить всю сопутствующую им обновленную информацию, особенно, хозяйственную, медицинскую и финансовую.

Дева ‌‌

Девам стоит провести утро вдали от суеты, а любые действия планировать на вторую половину дня. В это время у вас появится энергия, обострится чутье, повысится ловкость в маневрах и готовность к конкуренции. Придут новости от друзей и родни, вести с отдаленных территорий. Возрастет ваша общительность, осведомленность, обучаемость, красноречие. Вы подхватите или сгенерируете сами оригинальную идею.

Весы ‌‌

Для Весов этот день начнется позитивно, но вернуть вчерашнюю безмятежную атмосферу так и не удастся. В первой половине суток вам лучше плыть по течению, а во второй настроиться на вынужденные хлопоты. Успех начнет зависеть от внимания к мелочам, в том числе, готовности вникать в практические нюансы полезных новшеств. Не стоит пропускать новые детали в инструкциях, рецептах, описаниях, диагнозах.

Скорпион

Скорпионы могут использовать эти сутки для начинаний. Не стоит откладывать шаг, связанный с общением или информационным поиском. Подходящий момент для отъезда, начала переговоров или учебы. Вы можете подключить к своим делам дружеские связи или сами выступить в интересах своих друзей. Ускорить ход событий поможет ваша интуиция. Если чувствуете, что все готово, можно сразу переходить к действию.

Стрелец

Утро Стрельцы могут провести в «свободном полете», но во второй половине дня им придется конкретизировать свои планы и цели. Наступит подходящий момент для внедрения полезных новшеств, например, новых методов лечения. Потребуется дотошность, гибкость, ловкость, доля хитрости, а также надежная помощь. Стрельцам-боссам понадобятся преданные подчиненные, а Стрельцам-специалистам толковые ассистенты.

Козерог

Козерогам день сулит вести от партнеров, новые предложения. Возможен диалог с клиентом или учеником, разговор с родственником или соотечественником. Благоприятный момент для налаживания контакта с иностранцами, обсуждения деталей путешествия, лечебного, исследовательского или обучающего процесса. Начиная переговоры, стоит учитывать, что они могут затянуться или вскоре потребовать второго раунда.

Водолей

Водолеям вплоть до ночи придется подстраиваться к ходу событий. В начале дня лучше ориентироваться на общую атмосферу: на ход игры, настроение публики или любимых людей. Вторая половина суток хороша для скрупулезной детальной работы: лечения, исследований, тестирования. Она подходит для рутинных занятий и практических инноваций, для погружения в бытовые, медицинские или технологические тонкости.

Рыбы ‌‌

Утром звезды советуют Рыбам заниматься исключительно мелочами. Новая информация поступит во второй половине дня. Вам придется прислушаться к советам и намекам родственников, комментариям друзей, предложениям партнеров, отзывам клиентов, просьбам детей. Ваша ответная реакция придаст диалогу остроту. Важно знать меру в резких возражениях и язвительной критике, чтобы не создавать почву для ссор.

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