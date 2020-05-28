Астрологи предсказали возможный конце света 4 июля

Некоторые астрологи предполагают, что 4 июля текущего года может наступить конец света.

Астрологи утверждают, что в названный день планеты, которые расположены в Солнечной системе, должны выстроиться в одну линию. Многие эксперты опасаются, что данное явление несет в себе угрозу для Земли.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили пророчество «бразильского Нострадамуса», согласно которому к 2043 году будут уничтожены 80% населения планеты.

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