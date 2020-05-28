Астрологи рассказали, как знакам достичь гармонии

Специалисты по звездам уверены, что знак зодиака влияет на жизненный баланс и душевное равновесие.

Для людей, рожденных под знаком Овна, Девы, Весов и Рыб на первом месте – внутренняя гармония. Если в душе у вас царят мир, если нет неразрешимых противоречий, тогда вы сможете привнести спокойствие и радость в окружающий мир.

Для Раков, Львов, Козерогов и Водолеев в основе лежат гармоничные отношения с друзьями. Также большое внимание они уделяют общению с людьми в целом. Конфликты и ссоры действуют на представителей этих знаков зодиака разрушительно.

Тельцам, Близнецам, Скорпионам и Стрельцам звезды советуют искать гармонию в любви. Идеальные отношения с партнером помогут вам легче справиться с проблемами в других сферах жизни.

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