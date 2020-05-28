Знаки зодиака, которые после расставания не вспомнят о вас

Астрологи уверены, что на то, как человек переживает разрыв отношений, влияют звезды.

Они вычислили 3 знака зодиака, которые после расставания вообще не вспоминают о тех, с кем были вместе.

Козерог на первое место ставит карьеру, а не отношения, поэтому не слишком из-за них переживает, но подходит тщательно и начинает вкладываться, только если его все устраивает. Как практичный человек, Козерог бережет созданное, но, если он чувствует, что его обманывают, подготовится к разрыву. В этой ситуации Козерог постарается выяснить причину произошедшего, чтобы учесть ее на будущее. Какой бы причина не была, он не простит предательства, но и переживать слишком долго не будет. Козерог погрузится в работу и через некоторое время вообще перестанет вспоминать про неудачные отношения.

Лев – самый гордый знак. Он самоуверен и часто зациклен на себе, поэтому некоторое время может просто не замечать недостатков другого. Льву важно, чтобы к нему проявляли повышенное внимание, хвалили, выказывали любовь. Если этого в отношениях не хватает, они начинают портиться. В этот момент Лев начинает присматриваться к партнеру, замечает в нем кучу недостатков, а разочарование в близком человеке резко охлаждает его чувства и приводит к разрыву. После этого Лев «вычеркивает» человека из своей жизни, поскольку ему сложно принять тот факт, что кто-то посмел его «не любить» так, как он этого заслуживает.

Дева – перфекционистка во всем и отношения не являются исключением. Если она расположена к человеку, то долго не обращает внимание на некоторые неприятные черты характера и поступки. Дева, конечно, пытается поговорить с партнером о том, что ей не нравится и терпит достаточно долго, рассчитывая, что ее услышат. Если этого не происходит, раздражение начинает накапливаться, но Дева продолжает бороться за отношения. Она обижается, подолгу молчит или сводит все к шутке до тех пор, пока терпение не лопнет, и Дева не выскажет вслух все, что долго держала в себе. Если и эта попытка не возымеет успеха, и она поймет, что стараться дальше смысла нет, то отношения могут быть прекращены резко и неожиданно для второй стороны. После разрыва Дева даже вспоминать не захочет о бывших отношениях: то, что не имеет смысла, «умирает» для нее навсегда.

Берегите важные для вас отношения вне зависимости от знака зодиака.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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