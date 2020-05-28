Как повеситить в доме зеркало, чтобы привлечь богатство и удачу

Зеркало концентрирует в себе огромное количество энергии.

Но она может быть как хорошей, так и плохой. Именно поэтому крайне важно расположить зеркало в доме так, чтобы не навлечь беду.

При входе

При входе практически в каждом доме весит зеркало. Оно и понятно, ведь это самое удобное расположение. Но, прежде чем повесить его, обратите внимание, чтобы в зеркале не отражалась входная дверь. Считается, что так из дома уходят вся удача и деньги.

В спальне

Зеркало в спальне лучше вообще не вешать, так оно может принести только огромное количество проблем. И уж тем более в нем не должна отражаться ваша кровать. Сон – это самое сокровенное и ценное, что есть в жизни любого человека. Так вы можете позволить впустить в свою жизнь нечистую силу.

Расширение пространства

Вешая зеркала, следите, чтобы они не находились слишком низко или, наоборот, очень высоко. Так же стоит отказаться от зеркала, состоящего из нескольких кусочков. Так наше отражение в нем как будто разрезано, что оказывает большое слияние на судьб человека и как будто разрезает и ее. Лучше всего отдать предпочтение цельному зеркалу в полный рост.

Защита

Чтобы защитить свой дом, приобретите зеркало Багуа. Оно представляет из себя маленькое вогнутое зеркало, которое расположено внутри восьмиугольника. Он олицетворяет разные типы энергии. Считается, что такое зеркало отгоняет от дома недоброжелателей, защищает от грабителей. А если уж зло проникло в дом, зеркало Багуа притянет ее к себе и не позволит распространиться.

Благосостояние

Хозяйке дома стоит всегда носить с собой в кошельке маленькое зеркальце. Оно должно лежать именно среди купюр. В таком случае зеркало ка бы удваивает и притягивает деньги. Так же стоит повесить зеркало в столовой так, чтобы в нем отражался обеденный стол. Таким образом в вашем доме всегда будет обилие еды, а, следовательно, и достаток.

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