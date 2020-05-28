Женские имена, у обладательниц которых изменится жизнь в 2020 году

Кому крупно повезет в любви деньгах и карьере?

Варвара

Девушки с этим именем являются очень упрямыми и трудолюбивыми. И в 2020 году все ее действия наконец начнут приносить результат: им повезет как в отношениях, так и карьере.

Светлана

Светланам не свойственно упускать свое. Однако в последнее время у них был ряд неудач. Но этот год кардинально изменит их жизнь. Они смогут реализовать многие свои мечты и желания. Для этого им нужно не бояться риска и уверенно идти вперед к своей цели.

Елена

Женщины, названные этим именем, являются очень добрыми и хрупкими. Кроме того, они полностью отдают себя тому, чем увлекаются. Поэтому в 2020 году их жизнь должна кардинально поменяться. Ведь они так долго и упорно трудились, что наконец должны получить заслуженную награду.

Александра

В этом году судьба максимально благосклонна к девушкам, которые названы этим именем. Их определенно ждет повышение по карьерной лестнице и положительные перемены в личной жизни.

Дарья

Дарьи, как правило, чрезвычайно умные и коммуникабельные девушки. Однако в последние годы их преследовала черта неудач. Но в этом году их ждет ряд серьезных перемен во всех жизненных сферах.

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