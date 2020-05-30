Дьявол кроется в деталях — гороскоп на 30 мая

8-9 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Деве переводят скрытое напряжение и путаницу на уровень мелочей.

Есть риск поломок, утечек, сбоев, а также мини-травм, особенно, отравлений, инфицирования ран, химических ожогов. Подвести может нервозность, грязь, небрежность. Легко попасть в ловушку, стать жертвой зависимости. Ожидаются заминки с помощью, сервисом и доставкой, разногласия с бывшими коллегами и клиентами. Отношения будут подтачивать ссоры из-за нюансов. Активизируется закулисная суета: интриги, провокации. Представит угрозу тайное вредительство, мошенничество, вымогательство под благовидным предлогом.

Овен ‌‌

Сегодня Овны зависимы от людей, обстоятельств, самочувствия, должны маневрировать, подстраиваться, решать свои и чужие проблемы. День может принести суету, путаницу, тайные тревоги, интриги, ссоры, обострение болей, травмы, отравления, инфекции, болезненные медицинские процедуры, любовные недоразумения. Будут сложности при заказе услуг, взаимодействии с коллегами и сервисами, уходе за животными.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не сидеть сложа руки, но всякий раз действовать с оглядкой и постоянно корректировать тактику. Ситуации этого дня требуют гибкости и своевременной правки курса — в противном случае, велика вероятность понести ущерб и заметно снизить коэффициент полезных действий. В выборе друзей, помощников, поддержки актуальна мудрость «лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Близнецы

Близнецам сегодня не удастся игнорировать бытовые и служебные проблемы. Как назло, они будут только расти. Вплоть до ночи ожидается цепочка волнений и суеты. Обстоятельства выведут вас из зоны комфорта, заставят лавировать. В неразберихе возрастет вероятность мелких, но чувствительных конфликтов, болезненных для вашего самолюбия. Они могут вредить вашему здоровью, карьере, домашней стабильности.

Рак ‌‌

Раков ждет день, насыщенный впечатлениями. Несмотря на риск путаницы, сбоев и мелких приключений, звезды советуют вам не отказываться от поездки или другой задуманной акции, а также от активного взаимодействия с людьми и сервисами. В ходе решения проблем вы незаметно освоите полезные навыки (например, в области вождения), подметите важные мелочи в окружающей вас обстановке или в чужом поведении.

Лев ‌‌

Львам сегодня не стоит рассчитывать на гладкое течение дел. Возрастает вероятность досадных осложнений: порчи вещей, убытков, штрафов, пропаж, утечек, травм и недомоганий, чужих капризов, нестыковок, попутных разногласий по разным поводам. Чтобы мелкие уколы судьбы не превращались в крупные неприятности, звезды советуют с самого начала быть аккуратнее и купировать проблемы еще в начальной стадии.

Дева ‌‌

Сегодня успехи Дев зависят от их настроя и самочувствия. Исход любой акции сомнителен. Легко угодить в ловушку из-за вредной бессознательной привычки. Не лучший момент для сделок, для попытки восстановить отношения или взять реванш. Не время для открытой схватки, лучше уклониться от удара или искусно вернуть его агрессору. Не стоит воевать с провокатором, если вы меньше него искушены в интригах.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит рассчитывать на крупные удачи и бесплатные подарки судьбы. Успех возможен лишь в мелочах, при этом каждый результат будет даваться «потом и кровью». В любом процессе ждет череда досадных осложнений. Возрастает риск столкнуться с халатностью, нечестностью, хаосом, интригами, загадочными пропажами. Не лучший момент для ремонта, лечения, замены, для поиска помощника, сервиса.

Скорпион

Скорпионам не стоит отказываться от реализации своих задумок и сбавлять темп, но нужно удвоить бдительность. День изобилует мелкими помехами и требует маневров. Не исключены случаи вредительства или некомпетентности, чужие капризы. В пути - отклонения от маршрута, остановки ради ремонта. Если вы действуете ловко и гибко, даже извилистный путь приведет к успеху, сегодня или в близкой перспективе.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужна внимательность. Любой узел придется не рубить, а распутывать. Возможны конфликты, интриги, репутационные потери, проблемы с бывшим партнером, клиентом, помощником. Неприятности рикошетом отразятся на здоровье и других сферах. В запутанной угрожающей ситуации лучше отдать второстепенное и спасти главное. Опасно доверять случайным, недобросовестным, некомпетентным людям.

Козерог

У Козерогов сегодня достаточно ресурсов, чтобы уладить любой вопрос. Однако практическую суету лучше свести к минимуму: будет много мелких помех. В важных делах вы вправе считаться лишь с авторитетами, равными вашему, и не принимать в расчет случайные мнения. В медицинских, идеологических и образовательных вопросах вы можете смело доверять своему чутью или богатому опыту (особенно, негативному).

Водолей

Сегодня взгляд Водолеев цепляют негативные мелочи, способные добавить каплю дегтя в любую бочку меда. Неприятные детали могут бросить тень на образ любимого человека, подпортить впечатление от свидания, сделки, развлекательной или рекламной акции. Велик риск потерпеть ущерб, столкнуться с вымогательством, с нечестностью в игре или в интимной ситуации. День подходит для выявления багов и пороков.

Рыбы ‌‌

Сегодня во взаимодействии Рыб с другими людьми не все гладко. Всюду будут иметься свои шероховатости и «подводные камни». Не исключено, что вы сами будете провоцировать напряжение и создавать ненужную интригу. Не лучший день для выполнения соглашений, начала сотрудничества: то, что было просто на словах, станет сложным на деле. Лучше отложить свидание, сделку, обмен, выступление перед аудиторией.

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