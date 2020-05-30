Решите все денежные вопросы — финансовый гороскоп на 30 мая

Сегодня стоит подумать о долгах и финансовых планах на будущее.

Овен ‌‌

У Овнов первая половина дня складывается благоприятно для финансовых поступлений. Деньги будут сами идти к вам в руки – главное не лениться и успевать использовать предоставляющиеся шансы в своих интересах. Вторая половина дня активизирует тему делового партнерского сотрудничества. Можно подписывать юридически обязывающие документы.

Телец

Первая половина дня может пройти для Тельцов в творческой атмосфере. Вы будете способны придумать что-либо интересное, увлекательное, усовершенствовать кое-что в своей работе. Вторая половина дня благоприятна для реализации творческих замыслов. Усиливается ваша практичность. Хорошее время для проведения рекламных акций.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам хорошо завершать ранее отложенную работу. Также вы сможете улучшить условия своего труда, сделать их более комфортными и уютными. Хорошо поработают надомники и риэлтеры. Вторая половина дня складывается удачно для творческих инициатив. Можно участвовать в конкурсах, кастингах.

Рак ‌‌

В первой половине дня Раки смогут легко и быстро решать любые информационные вопросы. Также это благоприятное время для обсуждения совместных планов на будущее с компаньонами. Вторая половина дня благоприятствует завершению начатых дел и подведению итогов. Успешно поработают строители и риелторы.

Лев ‌‌

Если Львы занимают руководящую должность, то в первой половине дня будет прекрасное время для принятия финансовых и организационных решений. Вы не будете испытывать дефицита в оборотных средствах. Вместе с тем, это не лучшее время для партнерского бизнеса, когда нет строгой соподчиненности нижестоящих вышестоящим. Вторая половина дня хороша для планирования.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девы смогут успешно решить некоторые вопросы благодаря своим связям в Интернете и через деловую переписку. Можно обращаться к знающим и опытным людям за советом и быть уверенными, что вам дадут правильный совет. Вторая половина дня благоприятна для притока денег. Могут вернуть долги или поступят платежи за ранее выполненную работу.

Весы ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Весам заниматься урегулированием щепетильных вопросов, которые вы бы не хотели подвергать широкой огласке. Например, вы можете решить вопрос с перерасчетом платежей по долгам. Успешно пойдет удаленная работа у фрилансеров. Вторая половина дня потребует от вас инициативы.

Скорпион

В первой половине дня у Скорпионов будет хорошее время для проведения коллективных мероприятий, когда вы сможете согласовать свои личные планы с планами деловых партнеров. Также это удачный момент для подписания соглашений о сотрудничестве. Вторая половина дня позволит вам получить дополнительный доход за счет выполнения частных заказов.

Стрелец

У Стрельцов этот день складывается благоприятно для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Подчиненные могут рассчитывать на поддержку начальства, а начальство может быть уверено в том, что подчиненные исполнят все точно и в срок. В результате график работы будет успешно выполняться, в том числе и с некоторым опережением.

Козерог

У Козерогов первая половина дня складывается благоприятно для творческих видов деятельности. Преуспеют те, кто имеет отношение к торговле модной одеждой, связан с индустрией отдыха, туризма и шоу-бизнеса. Консультанты сетевого маркетинга смогут заинтересовать новых клиентов и подписчиков. Вторая половина дня склоняет вас к выполнению текущей работы.

Водолей

В первой половине дня звезды ждут от Водолеев готовности пойти на финансовые риски, если соответствующим образом складывается ситуация. Хорошо заниматься укреплением безопасности бизнеса. Вторая половина дня благоприятствует творческим инициативам и рекламным акциям. Успешно проходят служебные командировки с целью обмена опытом.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам в первой половине дня активнее идти на деловые контакты и информационный обмен. Успешно проходят поездки и работа с документами. Вторая половина дня принесет вам финансовые поступления на банковскую карту (если вы этого ожидаете). Также вам могут поступить выгодные заказы.

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