9 бытовых примет и обрядов для новоселов

Чтобы жизнь в новом доме удалась, наши предки использовали специальные обряды и обращали внимание на различные приметы, по которым сразу можно было понять, ждет ли их впереди счастье или же нет.

Некоторые из этих народных поверий остались в далеком прошлом, а другие исполняются до сих пор. Читайте о том, каким образом, например, кошка могла помочь своим хозяевам в новообретенном жилище и других «бытовых традициях».

Сначала кошка, потом – сами

Если вы хотите, чтобы жизнь на новом месте сложилась самым лучшим образом, то в новое жилище лучше впускать сначала кота, а лишь затем переступать порог самим. Ведь именно это домашнее животное способно наполнить ваш дом позитивной аурой, «подружиться» с духами, которые затем будут покровительствовать вашей семье, привлечь счастье и гармонию. Считается, что именно представители семейства кошачьих могут принести покой и благополучие в ваш дом, а также защитить ваших близких от негативной энергетики. И туда, куда первым делом ляжет ваш мурлыка, необходимо поставить кровать - своеобразный залог крепкого и здорового сна.

Мелкие монеты – к добру

Прежде чем переступить порог нового жилища, обязательно рассыпьте мелкие монетки и лишь затем смело шагайте через них в свою светлую и обеспеченную жизнь. Считается, что такой обряд поможет вам обрести достаток и благополучие, избежав происки завистников и разорение. А чтобы закрепить результат, раскидывать монеты на пороге (и, соответственно, перешагивать через них) можно каждый год (например, очень символично будет это проделать в новогоднюю ночь и тогда ваши желания непременно сбудутся).

Не обновили ремонт? Сделайте генеральную уборку!

Если же вы приобрели не новостройку, а вторичку и решили не обновлять ремонт, заехав в тот, который остался после прежних хозяев, то обязательно проведите генеральную уборку, чтобы смыть энергетику и негатив, оставшийся от бывших владельцев. Особое внимание уделите углам жилища, тщательно пройдитесь по ним влажной тряпкой, чтобы ненароком не оставить в доме ссоры, обиды и прочие семейные разборки. Также рекомендуется устроить новоселье, пригласив родных и друзей, чтобы заполнить пространство позитивной энергетикой и отвести неудачи от своей семьи.

От старого веника лучше отказаться

Наши предки очень ответственно подходили к приведению жилища в соответствующий вид и поэтому никогда не пользовались старым веником во время проведения первой генеральной уборки в новом доме. По их мнению, это могло притянуть прошлые проблемы и добавить новые, поэтому счесться на новом месте уже не будет. При этом новый веник ни в коем случае нельзя было приобретать в августе, иначе проблем владельцу было не избежать. Совершать такую важную покупку необходимо было на растущую луну и обязательно держать его в углу ручкой вниз. Именно такое хранение веника защищало обитателей дома от сглаза и завистников.

Установление контакта с домовым

Возможно, в наше время некоторые прежние традиции воспринимаются несколько несерьезно, однако наши предки верили, что только задобрив домового и установив с ним контакт можно было надеяться, что дом (и все проживающие в нем) окажутся под надежной защитой. Лучше, если при переезде вы забираете домового с собой – так он не будет пугать новых владельцев вашей старой квартиры и поможет наладить быт в вашем новом жилище. Если же вы разъезжаетесь с родителями и перебираетесь в новостройку, то, соответственно, вам придется приглашать к себе нового «смотрителя дома». Считается, что домовые – те еще сладкоежки, поэтому чтобы расположить их к себе, достаточно в самый первый день оставить ему угощение на столе (молоко или сладости) и считайте, что контакт будет налажен.

Обеспечение сладкой жизни

Прежде чем провести первую ночь в своем новом жилище, новоселам предлагалось смазать углы небольшим количеством меда. Не любите мед? Тогда просто воткните булавку в дверь. Это тоже убережет вас от завистников и негативной энергетики.

Подкова на счастье

Еще одним оберегом в доме считается подкова, но только не какая-нибудь, а непременно снятая с лошади. Этот талисман поможет вам избежать ссор и разборок в доме, а также защитит ваши финансы и семейное благополучие.

День переезда имеет значение

Считается, что лучше всего перевозить вещи и обустраивать новое жилище необходимо в субботу, тогда есть шанс, что жизнь на новом месте сложится самым лучшим образом. А в воскресенье можно устраивать новоселье и приглашать гостей – это поможет вам наполнить дом позитивной энергетикой и избавиться от негатива. Чем же плохи другие дни недели? Согласно поверьям, переезд в понедельник сулит вам неприятности и жизнь в новом доме пойдет наперекосяк с самого начала. Во вторник – вас ждет шумная и удалая семейная жизнь, в среду – на этом месте вы не задержитесь и очень скоро будете искать себе новое жилище, четверг вполне нейтрален (не несет в себе позитивного или негативного окраса), а пятница вообще не предназначена для начинания каких-либо важных дел (в том числе и переезда), иначе удачи можно не ждать.

Вещие сны на новом месте

Наши предки верили, что сны на новом месте бывают вещими и потому в первую же ночь загадывали что-то стоящее или же просто задавали вопрос, на который никак не могли найти ответ. И потому, что им приснилось, можно было сделать вывод – исполнится ли их заветное желание и решится ли благополучно мучавший их давно вопрос или нет. Именно тогда же незамужние девушки, мечтающие как можно скорее обрести семейное счастье, призывали суженного явиться к ним во сне: «На новом месте приснись жених невесте». И от того, являлся ли им суженый зависело, выйдут ли они в ближайшее время замуж или так и будут коротать свои дни в одиночестве.