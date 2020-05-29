Напомните о долгах и забудьте о покупках – астропрогноз на 1-7 июня

Вы помните, что у нас есть свой YouTube-канал с блек-джеком и плюшками?

Шутим, с обалденными видеогороскопами. Раз карантин не собирается выпускать всех нас навстречу социальной жизни, мы будем забивать наш YouTube-канал «Рамблер / Гороскопы» новыми прогнозами каждую неделю.

На этот раз поговорим о деньгах, долгах и экономии, чтоб ее… А поможет нам со всем этим разобраться очаровательный таролог и парапсихолог Мария. Красотка раскинет карты на 1-7 июня, уточняя, почему Лунное затмение в Стрельце наложит вето на крупные покупки, а ретроградная Венера поможет вернуть старый долг (наконец-то).

Скорее смотрите новый видеогороскоп на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», комментируйте, ставьте сердечки, признавайтесь нам в любви и не забывайте подписаться – скоро тут будет еще интереснее.