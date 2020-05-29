Астрологи предупредили об опасности затмений в июне

В июне состоятся два астрологических явления, которые окажут большое влияние на человека — лунное и солнечное затмения.

Астрологи предупредили об их опасности и рассказали, чего не следует делать в эти дни.

Так, 5 июня люди увидят лунное полутеневое затмение. Его влияние не будет очень сильным, и серьезного вреда не принесет. Астрологи предупреждают, что если Луна лишь частично будет укрыта тенью Земли, то и неприятности станут неожиданными.

Также стоит ожидать внутренних противоречий, конфликтов с окружающими и неурядиц в отношениях. Не следует отправляться в дальнюю дорогу и стоит отказаться от дорогостоящих покупок в этот день.

Кроме того, 5 июня нужно быть внимательнее, так как можно потерять ценную вещь или забыть дома важные документы.

Специалисты напомнили, что влияние затмения начинается за три дня до события, и продолжается три дня после него.

Отмечается, что период лунного затмения 5 июня хорошо подходит для планирования, составления «карты желаний» и уединения.

А 21 июля состоится кольцевое солнечное затмение, у которого есть свои особенности. Астрологи утверждают, что данное явление является негативным — будет много неприятностей.

Специалисты предупреждают, что последствия этого затмения люди будут ощущать на себе больше месяца. В это время возможны стихийные бедствия, техногенные катастрофы и обострение военных конфликтов.

У большинства людей 21 июня будут неприятности на работе и в быту, стоит опасаться любых споров и конфликтов.

Однако в это время у многих может пробудиться творческая жилка.

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