Астролог предрекла новую волну COVID-19 в июне

Волгоградка Наталья Морозова рассказала, как будет развиваться сценарий, продиктованный звездами и планетами.

По словам астролога, Юпитер в этом году имеет слабое положение, что способствует усилению пандемии. Кроме того, в 2020 году трижды наблюдается схождение Юпитера с Плутоном, что тоже может содействовать обширному распространению коронавирусной инфекции.

Первое сближение произошло 4 апреля, следующее ожидается 30 июня, третье будет 12 ноября. Приблизительно за месяц до сближения и после него следует ожидать всплеска заболеваемости и ухудшения эпидемиологической обстановки, считает Морозова.

С точки зрения астрологии, больше всего подвержены риску заразиться коронавирусом Близнецы, поскольку дыхательная система является слабым местом именного этого знака зодиака.

Также волгоградский астролог считает, что настоящее лекарство от новой инфекции должно появиться в конце этого года. Ситуация с коронавирусом начнет гаснуть после 19 декабря, когда Юпитер выйдет из Козерога, и постепенно сойдет на нет.

Сильных и опасных вспышек коронавируса в ближайшее время не предвидится, но в 2025 году может возникнуть еще более страшная пандемия. И это будет не коронавирус, подчеркнула Наталья Морозова.

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