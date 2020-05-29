Плюсы вашей внешности по знаку зодиака

Каждый человек привлекателен по-своему, но астрологи смогли выделить «изюминку» внешности, зависящую от знака зодиака.

Овен в целом обладает привлекательной внешностью: у него четко очерченные рот, нос, подбородок. Часто на лице есть «отметины»: родинки или шрамы. Овен любит естественность, поэтому редко красит волосы, даже седые.

Близнецы обычно невысокого роста с мелкими чертами лица. Главным плюсом их внешности является высокий лоб, особенно, в сочетании с фарфоровой кожей, которая практически не подвержена морщинам до старости.

У Рака сразу обращают на себя внимание изящные руки и длинные ноги. Если это женщина, то обычно у нее красивая грудь. Это один из самых пропорционально сложенных знаков.

Дева сильно озабочена здоровьем, поэтому даже при очень средней внешности она всегда выделяется хорошим цветом лица, здоровыми зубами и ухоженными волосами.

Весы скорее обаятельны, чем красивы. Но вам будет сложно оторвать взгляд от их чудесной улыбки и ямочек на щеках. А самыми привлекательными на их лице являются четко очерченные яркие губы.

Скорпион обладает сильной энергетической притягательностью, несмотря на отсутствие выразительной мимики на лице. Его главный «плюс» - это глаза. Их взгляд одновременно пронзительный и магнетический.

Стрелец отличается прекрасным телосложением: его рост обычно чуть выше среднего, фигура мускулистая и подтянутая, все движения выверенные и точные.

Водолея ни с кем не спутаешь, глядя на его благородный профиль и аккуратные уши, которые часто покрыты пирсингом. А еще многие Водолеи обожают необычные татуировки.

Рыбы сразу обращают на себя внимание глазами: крупными и выпуклыми. Вне зависимости от цвета, они всегда очень выразительные и притягательные.

Подчеркивайте достоинства своей внешности, данные вам по знаку зодиака и будьте всегда красивыми!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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