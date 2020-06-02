Нумерологический прогноз на июнь 2020 года

Чтобы узнать число кармической задачи, определяющей предназначение и судьбу человека, нужно сложить все простые числа даты рождения( дня и месяца) и довести его до односложного.

Например: 10 июня = 10 + 6 = 16 = 1 + 6 = 7.

Если ваше кармическое число 1, то в июне 2020 года нумерологи советуют вам быть ближе к природе.

Число кармической задачи 2 – время найти новые способы заработка, применив свои таланты.

Число 3 – в июне вас будет ждать испытание на прочность. Принимайте решения только самостоятельно, не прислушиваясь ни к кому.

Если ваше число кармической задачи 4, то в начале лета вам стоит сделать ставку на юмор. Тогда вы преодолеете все испытания.

Число 5 – в июне вас ожидают перемены в личных отношениях, но не стремитесь менять что-то кардинально.

Число кармической задачи 6 – события будут возвращать вас в прошлое, но стоит сделать окончательный выбор, чтобы шагнуть в будущее.

Кармическое число 7 – в июне вам нужно собраться и полагаться на свои принципы, сохраняя спокойствие при принятии решений.

Число 8 – откажитесь от того, что не пригодиться в будущем и тяготит вас.

Если ваше число 9, то стоит начать составлять планы на будущий год. Определив конечную цель, вы с легкость добьётесь желаемого.