5 советов, как полюбить себя

Если вы осознаете, что чувствовать себя забитой серой мышкой — ненормально, попробуйте начать с малого. Начните воплощать в жизнь простые рекомендации.

1. Примите свое прошлое

Каждая ваша ошибка, болезненные отношения, предательство близкими - это ваш опыт. Перестаньте его отвергать и раз за разом проживать, откатываясь в травмы и чувство вины. Примите прошлое и полюбите его. Оно — естественная часть тебя, без которой вы не стали бы теми, кем являетесь.

2. Очертите границы

Любовь к себе начинается с чувства личных границ. Говоря проще, с умения говорить «нет», осознания собственных потребностей как приоритетных. Попробуйте психологическую технику: выпишите, что вас не устраивает в поведении других по отношению к вам. Например: «Я хочу, чтобы люди перестали садиться мне на шею». Перечитывай список каждое утро.

3. Осознайте свои недостатки

Не можете их изменить? Тогда примите и полюбите. Если они касаются внешности, отлично помогают аффирмации и ежедневное, вдумчивое разглядывание себя в зеркале. Чувствуете, что можете изменить свои недостатки? Прекратите откладывать путь самосовершенствования на потом. Начните его с маленьких шажков.

4. Смените круг общения

Негативные люди несут негатив, вы впитываете его и погружаетесь в апатию, фрустрацию и деструктивное самоощущение. Проанализируйте, что вам дает общение с каждым человеком из ближайшего окружения — и отстранитесь от тех, кто тянет вниз.

5. Не нойте

Звучит слишком просто? Так и есть, если одергивать себя каждый раз, когда вы в очередной раз жалуетесь подруге на судьбу-злодейку. Провалы важно фиксировать, анализировать и исправлять. Но погружаясь в них, изводя себя и близких, вы встаете на путь саморазрушения, а не развития.

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