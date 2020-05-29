Семья, обиды и вранье: марафон Меркурия по знаку Рака

Один из четырёх кардинальных знаков зодиака – Рак в 2020 году является наиболее активным сектором поступления энергии и влияния планетных конфигураций.

Одним из важнейших показателей этому служит Луна – в этом 2020 году хозяйка знака Рак является управителем года. Кроме того, к Раку тянутся нити от трёх мощных планет: Плутона, Юпитера и Сатурна, стоящих в знаке напротив – Козерога. Поэтому и длинный транзит Меркурия (с 28 мая по 5 августа) по Раку, знаку обители Луны, станет «знаковым» и довольно живым, если не сказать жёстче.

В общем плане поведение Меркурия в Раке всегда очень переменчивое и непредсказуемое, во многом зависящее от настроения и положения хозяйки знака Луны в зодиаке в тот или иной период. Меркурий в четвёртом знаке зодиака повышает интуицию и подсознательное мышление, любит откровенничать, но недоверчив и слишком обидчив, лучше разгадывает истинные намерения окружающих, больше внимания уделяет родственным, семейным делам и заботам.

Как известно, Луна проходит один знак примерно за 2,5 дня, поэтому в прогностике весь период Меркурия по Раку можно параллельно учитывать положение транзитной Луны – её положение по знаку будет более наглядно показывать событийную канву. Тем более, если Луна проходит по знаку, которым управляет Меркурий (Близнецы и Дева), образуя так называемую рецепцию, когда планеты усилены положением в знаках силы друг друга.

Продолжительный период транзита планеты коммуникаций по Раку как обычно связан с очередным циклом ретроградности – Меркурий будет возвращаться назад с 18 июня по 12 июля. Но наиболее конфликтная картина противостояний с вредными планетами ждёт Меркурий во второй половине транзита, начиная от Лунного затмения 5 июля до выхода в знак Льва 5 августа.

Именно на этом этапе Меркурий дважды пройдёт противостояния с Марсом (4-9 и 26-28 июля), а с 1 по 4 августа – с Плутоном и Сатурном. Данные периоды обещают стать опасными для поездок, курьерских служб и в целом для транспортных, коммуникационных систем. В это же время существенно повышается уровень аварийности, ДТП и ЧП. В такие дни целесообразно сократить список задач и не планировать технически сложных дел и мероприятий.

Основными выгодоприобретателями Меркурия в Раке, да и то условно без учёта влияния положения других планет, можно считать знаки водной стихии – Скорпиона и Рыб, а также представителей родственной им стихии Земли – Тельца и Девы. Для самих же Раков и Козерогов это положение более противоречиво. Также можно говорить о менее удачном расположении Меркурия в Раке для двух других кардинальных знаков – Овна и Весов.

Serg Korablev

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