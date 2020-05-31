Помните о своих целях — финансовый гороскоп на 31 мая

Почему сегодня стоит напоминать себе о том, ради чего вы работаете?

Овен ‌‌

У типичных Овнов сегодняшний день хорош для развития партнерского сотрудничества и предоставления услуг клиентам. Можно подписывать договора и заниматься обсуждением актуальных вопросов с потенциальными партнерами. Однако при выполнении текущих дел вы можете столкнуться с техническими проблемами. Также могут возникнуть споры с коллегами.

Телец

Если у Тельцов стабильная работа, то сосредоточьтесь на наведении порядка в делах. Экономнее расходуйте рабочее время – в этом случае вырастет ваша производительность труда и доходы. Вместе с тем, это не лучший день для творческих видов деятельности и финансовых спекуляций. Воздержитесь от оптовых закупок и операций по обмену валюты.

Близнецы

Сегодняшний день у Близнецов целиком и полностью будет зависеть от вашего поведения и ваших личных решений. Старайтесь не слушать ничьих советов: помните, что на данный момент никто кроме вас самих не знает, что и как следует делать. Это хороший день для творческих поисков и попыток усовершенствовать свою работу.

Рак ‌‌

Сегодняшний день хорош для тех Раков, кто работает на дому или кто работает вместе с родственниками, в семейном бизнесе. Ставьте перед собой пусть небольшие, но реальные задачи, и ориентируйте себя на их завершение. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Успешно поработают коммунальщики и строители.

Лев ‌‌

Информационный обмен – вот что сейчас для Львов может стать наиболее важным и успешным. Принимайте участие в консультациях, совещаниях, семинарах, проходите курсы обучения – все это пойдет вам на пользу. Вместе с тем, не следует рассчитывать на получение высоких доходов. Старайтесь удержать уровень доходов на прежнем уровне и не допустить его снижения.

Дева ‌‌

У Дев этот день будет отмечен ростом доходов. Если вы работаете индивидуально, то старайтесь оценивать результаты своего труда в денежном эквиваленте. Вместе с тем, если вы занимаете подчиненное положение, то в отношениях с начальством могут быть осложнения. Не забывайте о таких понятиях, как дисциплина труда и служебная субординация.

Весы ‌‌

У Весов этот день хорош для инициативного открытого поведения, стремления к расширению горизонтов познания, совершенствования в профессиональных знаниях. Старайтесь не нарушать действующие законы, нормы и правила поведения. Более всего берегите свою деловую репутацию. Хороший день для проведения рекламных мероприятий по продвижению бизнес проектов.

Скорпион

Если у Скорпионов имеется дополнительная подработка помимо основной работы, то сейчас самое время активизировать это свое направление. Именно оно будет для вас наиболее доходным. Вместе с тем, не все будет проходить гладко. Возможны неожиданные технические сбои. Воздержитесь от проведения пусконаладочных работ на производстве.

Стрелец

Стрельцы смогут укрепить свои деловые связи. Открытый стиль поведения и доброжелательное отношение к людям – вот ключ к успешной профессиональной деятельности на сегодняшний день. Ищите опору в друзьях и единомышленниках – они не подведут вас. Вместе с тем, это не лучший день для урегулирования отношений с представителями власти.

Козерог

Сегодня типичные Козероги преуспеют в делах, если будут действовать целеустремленно и практично. Всегда помните о своих стратегических целях, о том, ради чего вы работаете. Успешно пойдут контакты с вышестоящим руководством. Также это неблагоприятный день для дальних поездок, профессионального обучения и проведения рекламных акций.

Водолей

Сегодня Водолеям будет выгодно сотрудничать с людьми, приехавшими издалека или проживающими в других регионах и странах. Это хорошее время для деловой переписки и использования возможностей Интернета в вопросах продвижения и расширения бизнеса. Воздержитесь от финансовых рисков, не торопитесь делать инвестиции в высокодоходные проекты.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть внимательнее к соблюдению договорных отношений. Это наиболее уязвимая тема дня, из-за которой вы можете понести прямые или косвенные материальные убытки. Вместе с тем, это хороший день для укрепления безопасности бизнеса. Можно принимать на работу охранников и монтировать системы видеоконтроля.