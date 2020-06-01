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Какие знаки зодиака самые ранимые

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Люди все разные. На кого-то жесткая критика не оказывает никакого влияния, а кого-то задевают даже банальные усмешки. Астрологи назвали самые чувствительные и ранимые знаки зодиака.

Рак

Представители знака — необыкновенные фантазеры. Ракам достаточно что-то услышать относящиеся к критике, как они уже додумают что-то свое и всерьез обидятся.

Лев

Открытые, творческие натуры Львы, на первый взгляд, кажутся устойчивыми к критике. Однако это далеко не так. Чем быстрее ты привыкаешь к признанию, тем сложнее потом принимать поражения. Так и Львы, в ответ на критику практически с ревом отстаивают свои права на успех.

Весы

Представители знака гармоничным во всем. Они ни за что не потерпят нарушения внутренней гармонии. Можно сказать, что Весов приводит в бешенство любой собственный недостаток. Они начинают зацикливать и думать, как бы этого избежать.

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